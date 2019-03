Florentino Pérez siempre deja pasar un tiempo en la toma de decisiones trascendentales. No suele hacer caso a ese primer impulso que aparece cuando las circunstancias empujan a tirar por la vía rápida. La dolorosa derrota ante el Ajax, que no fue más que la puntilla a la peor semana que se recuerda al Real Madrid, es el mejor escenario posible para tener argumentos y cargarse de razones a la hora de decidir sobre el futuro de algunos de los jugadores que más señalados han quedado después del varapalo sufrido.

Sin duda, no es el mejor momento del presidente blanco, pero se sigue sintiendo con fuerza para dejar atrás esta temporada y reconstruir un equipo que desde el club siguen pensando que no todo es un desastre y que las decisiones tomadas hayan sido todas malas. Antes de los esperados fichajes habrá reflexión y mirada a los intereses del club en forma de hipotecas imposibles de superar.

Santiago Solari no seguirá como entrenador del Real Madrid la próxima temporada. La decisión ya estaba cocinada y desde la parcela deportiva ya se estaba trabajando en encontrar el nombre del sustituto y que a día de hoy no será José Mourinho. La relación con el técnico ahora en paro y ejerciendo de comentarista, es buena, pero la idea que se mantiene es la de buscar otro perfil de entrenador.

La lista es reducida. No hay mucho dónde elegir y menos aún sin ataduras contractuales como tienen Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino o Massimiliano Allegri, técnicos con perfiles diferentes, pero doctorados en eso de manejar grupos y egos, eso que marca el devenir de un equipo de fútbol cada día con más asiduidad. No son los únicos miembros de una lista en la que siempre pueden aparecer nombres desconocidos, pero la situación no invita a aventuras.

Hay otro nombre que en los últimos días, antes de la eliminación ante el Ajax incluso, ha vuelto a aparecer por la mente de los directivos blancos. “Las circunstancias para su posible vuelta han cambiado. No lo descartes”, señalaba una voz autorizada a este periódico la pasada semana y cuando ya se hablaba sin rodeos del adiós de Solari.

Esas circunstancias son la de un vestuario distinto al que dejó. Zinedine Zidane no quería hacer una limpia inevitable y que la marcha de Cristiano Ronaldo no fue más que la primera piedra de sus deseos. El futuro de jugadores como Isco y Bale no pinta en blanco y esa es otra de los asuntos que preocupaban al francés, que ahora solo falta por ver si su deseo inmediato es el de la vuelta a los banquillos.

No olvidemos otro detalle como es el familiar. Todos sus hijos siguen jugando en Madrid y su núcleo familiar sigue ligado a la capital de España, ciudad en la que el técnico se siente cómodo y feliz.

