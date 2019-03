Vamos a lo que vamos: el Redmi Note 7 de Xiaomi costará 149 euros de lanzamiento gracias a una promoción por tiempo limitado. Y sin esa promoción, el precio es de 179 euros.

¿Cómo puede Xiaomi ponerle un precio tan bajo a un teléfono con unas características que, en otras marcas, se pagan prácticamente por el doble?

A cambio de ese dinero, el Redmi Note 7 tiene una pantalla FullHD+ de 6,3 pulgadas, procesador Snapdragon 660, batería de 4.000mAh, doble cámara trasera (una de 48 megapíxeles, otra para realizar fotos con desenfoque) y, lo que determina su precio, 3GB de RAM y 32GB de espacio.

Si mi opinión sirve de algo, diría que casi renta más la segunda configuración anunciada para España, la de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, que se sube hasta los 199 euros. Por último, está la de 4GB y 128GB, que se sube hasta los 249 euros, cuota de precio en la que sí hay ya competidores interesantes.

Independientemente de los precios, las dos estarán disponible en rojo, azul y negro.

El Redmi Note 7 de 149 euros se puede reservar ya y estará disponible en tiendas oficiales y Media Markt desde el 14 de marzo. Para la versión de 199 euros, toca esperar hasta el 21 de marzo para su lanzamiento. Y para la de 4GB y 128GB, hasta el 1 de abril.

Nada mejor por este precio

Al colocar un procesador Snapdragon 660 en un móvil por debajo de 200 euros, Xiaomi se lo pone difícil al resto de competidores porque nadie incluye uno ahora mismo por debajo de 300 euros. Menos aún con 4.000mAh de batería.

En nuestros días de uso con el dispositivo, que Xiaomi nos ha cedido antes de la presentación oficial, no hemos echado en falta nada más allá de un poco más de músculo en videojuegos, un diseño más premium y unas cámaras mejores.

Pero por lo que cuesta el Redmi Note 7, no se le puede pedir que destaque mucho en ninguno de estos elementos, como tampoco que tenga el diseño más puntero. A primera vista, no es un teléfono que entre por los ojos ni tenga unos materiales sorprendentes.

De hecho, el panel de cristal que cubre la pantalla sobresale por encima del diseño, dejando un espacio algo raro entre el cuerpo en sí del móvil y lo que es la pantalla. Esperemos que no implique también que se rompe con facilidad.

Sus cámaras no nos han parecido nada del otro mundo: no rinden bien en la oscuridad, no tienen unos colores creíbles, los artificios del procesado que saltan a la vista, el modo retrato (con desenfoque del fondo) es muy rudimentario… Pero, una vez más, cuesta menos de 200 euros y funciona muy bien.

El Redmi Note 7 es el móvil que vas a querer para tus familiares más tacaños o para esos usuarios que usan WhatsApp, YouTube, Chrome, Spotify, Gmail y poco más. No hará fotos como un iPhone y no tendrá el diseño de un Samsung Galaxy S10, pero, y ya estoy pesado con este argumento, no llega a los 200 euros.

Xiaomi sigue siendo muy agresiva en precios

La estrategia de la compañía china siempre ha sido clara: ganar lo mínimo, reventar la competencia con precios que no se pueden igualar y tratar de colar sus servicios.

Es algo que a largo plazo bien podría ser suicida, pero que, de momento, queda plasmada en teléfonos bastante competentes a precios que ni Huawei ni Samsung ni LG ni Motorola se atreve a igualar porque, eso, no van tan a lo loco.

Por lo que Xiaomi pide por el Redmi Note 7, sólo puedes comprar un Motorola del año pasado, un Honor 10 Lite o los Samsung de más baja gama. No hay color.

Esta nota originalmente se publicó en El Mundo