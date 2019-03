La defensora de derechos humanos urge hacer copartícipe a la sociedad civil en la atención de víctimas de violencia de género; organizaciones salvan vidas y han ‘llenado huecos’ del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Secretaría de Gobernación anunciara que los refugios para mujeres violentadas continuarán y se dará recursos a municipios para la creación de más refugios, la fundadora del Programa de Estancias Infantiles, Lía Limón, llamó a no excluir a organizaciones civiles y dar a éstas el dinero para su operación, ya que son las que han dejado todo para salvar vidas.

En entrevista con Excélsior Digital, la defensora de derechos humanos aclaró que los refugios no son operados por los municipios, sino por la sociedad civil, gracias a la cual éstos han logrado funcionar con efectividad.

“Yo quiero escuchar que las organizaciones que los operan y que han dejado su vida operando esos recursos van a seguir contando con este apoyo porque son quienes lo saben hacer bien. Los refugios no los operan los municipios, sino las organizaciones”, afirmó.

Esto, porque esta mañana durante la presentación del programa para la atención y protección de mujeres y niñas, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se dotará a municipios de recursos para la atención de mujeres violentadas y para la creación de más refugios, ello como parte del plan para que el Estado “tenga la rectoría de las políticas públicas”

Limón García explicó que si bien los centros de justicia funcionan a partir de un apoyo que el Gobierno federal destina a las entidades federativas a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para la construcción y operación de estos centros, los cuales atienden a mujeres violentadas de manera integral.

En tanto, los refugios, que de acuerdo con la Segob se estima hay 70, son “centros-casas” operados por organizaciones civiles en donde se atiende de manera inmediata a víctimas de la violencia de género y luego son canalizadas; además, su ubicación es confidencial debido al peligro que corren quienes acuden a éstos.

“Los refugios han funcionado con la participación y operatividad de la sociedad civil. A los refugios también se les tendría que dar más recursos no sólo dándole más dinero a los municipios para que construyan más, sino haciendo copartícipe a la sociedad civil como hasta hoy”, aseveró.

Destacó también el trabajo que han realizado organizaciones como Save The Children, REDIM, GIRE en la defensa, la prevención y la atención de mujeres y niñas víctimas de los distintos tipos de violencia de género.

Aseguró que ha sido la sociedad organizada la que, ante la falta de atención de los gobiernos, se ha ocupado de llevar a cabo acciones para atender este tipo de casos, por lo que la experiencia de éstas es difícil sustituirla si se les aparta.

“Ese trabajo de organizaciones ha llenado un hueco que el Estado ha dejado a lo largo de muchas décadas y que no se puede tirar a la basura porque el Estado no lo va a empezar a llenar, no han hecho una sola propuesta para llenar ese hueco”, aseveró.

Debido a ello, la exdiputada federal urgió a no excluir a la sociedad civil de la operación de estos refugios, “porque son las que lo han hecho bien, porque son las que lo han hecho cuando nadie lo hacía, porque tienen la experiencia y porque son las que tienen la sensibilidad de atender a mujeres violentadas y, además, son a las que las mujeres violentadas quieren ver ahí para sentirse protegidas”.

Así, Limón García pidió que los recursos a refugios, a los que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se designaron 346 millones 482 mil 708 pesos, se mantengan, sino que incrementen debido a la necesidad de atender a las mujeres y niñas que son violentadas y que en los últimos años han ido en aumento.

“Si alguien tiene claro su propósito de vida, son esas personas, y sin ellas no, porque no vamos a construir un mejor país. Sin las organizaciones que han abusado, sí, pero sin esas organizaciones hechas por mujeres y hombres que han entregado su vida a causas, NO”, aseveró.

Señaló que los subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia deben ser una prioridad para el Gobierno federal y tienen que elevarse, pues criticó que incluso sean menores a los 500 millones de pesos que anunció el Gobierno federal se destinarán al impulso del beisbol, la caminata y al boxeo.

“A los refugios, por supuesto, no se les puede quitar un solo centavo se tendría que triplicar o hasta quintuplicar el recurso para operar los refugios, porque, literalmente, salvan vidas. Hay prioridades”, sentenció Límón García.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior