El presidente consejero del INE consideró que el monto que se otorga a los partidos políticos ‘ha crecido exponencialmente’ y se pronunció a favor de revisar la cantidad de recursos que se les otorga

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, es pertinente una revisión a la cantidad de recursos financieros que se destinan a los partidos políticos.

“Estoy convencido de que el financiamiento público es una buena apuesta que ha permitido generar mejores condiciones de equidad en la competencia, autonomía a los partidos frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado, pero también me queda claro que es un monto que ha crecido exponencialmente”, señaló.

Luego de la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cordero dijo a Quadratin que siempre es pertinente una discusión a propósito de la racionalización del gasto en el financiamiento de los partidos, propuesta presentada recientemente por legisladores de Morena.

El consejero presidente del INE precisó que no se trata de un asunto de porcentajes, sino un análisis puntual de cuáles son las necesidades de gastos de los partidos para que no se convierta en un colocar a los institutos políticos en una condición de tener que buscar recursos donde no deben.

“Es una discusión que está abierta, que no es nueva, lleva por lo menos 10 años dándose y en todo caso la sugerencia que hace el Instituto Nacional Electoral es que ejercicio pertinente de racionalización de los recursos que invierten en la política esté antecedido de un análisis amplio, serio, objetivo y no sesgado políticamente”, indicó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior