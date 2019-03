El expresidente Enrique Peña Nieto sigue teniendo vigente sus derechoscomo integrante del Consejo Político Nacional del PRI, destacó la dirigente Claudia Ruiz Massieu y agregó que quien desee expulsarlo tiene la libertad de acudir a las instancias correspondientes, aunque ella no simpatiza con esa idea.

“El expresidente Peña Nieto es un priísta que tiene vigente todos sus derechos políticos, es integrante del Consejo Político Nacional, junto a 750 integrantes más, con los mismos derechos y obligaciones de cualquier consejero, de cualquier priista que milita en nuestro partido”, mencionó.

“Quienes tengan una opinión distinta es muy respetable yo no la comparto en lo personal, pero como cualquier militante puede plantear su tema ante las instancias del partido y estas instancias hagan el trámite y la desahoguen”, subrayó.

En el marco del aniversario 90 de este partido, celebrada el pasado 4 de marzo,simpatizantes de Ulises Ruiz, uno de los seis aspirantes a la dirigencia nacional, expresaron su intención de proponer la expulsión del exmandatario por ser parte de la causa de la derrota en la elección federal.

En reunión con medios de comunicación, Claudia Ruiz Massieu anunció que la próxima semana enviarán una carta al Instituto Nacional Electoral (INE) solicitándole que coadyuve en la organización de la elección interna a realizarse a mediados del próximo mes de julio y en la que además del exgobernador de Oaxaca, estarían participando el exsecretario de Salud, José Narro; la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, el actual gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; José Ramón Martel, exdiputado y asesor de José Antonio Meade en la pasada campaña electoral, además de Lorena Piñón de Veracruz.

NI OBSTRUCCIONISTAS NI OBCECADOS COMO OPOSICIÓN

La senadora priísta dijo que así como el PRI resurgió luego de su derrota electoral de 2000 para recuperar la presidencia en 2012, volverán a transformar al partido para ir recuperando espacios políticos en las próximas elecciones aunque antes serán una oposición responsable.

“No debemos ser, porque eso no necesita México y esa no es la visión y la convicción del PRI, una oposición obstruccionista que a todo diga que no nada más porque somos oposición ni tampoco una oposición obsecuente con el gobierno”, comentó.

“Tenemos que ser una oposición que entiende que en una democracia la oposición tiene un papel y el papel es hacer crítica, hacer contraste y hacer propuesta”, señaló.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior