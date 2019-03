Tiger Woods no disputará este semana el Arnold Palmer Invitational, como tenía previsto, debido a una lesión en el cuello. Así lo anunció el propio golfista este lunes a través de sus redes sociales.

“Desafortunadamente, debido a la tensión en el cuello que he tenido durante algunas semanas, me veo obligado a retirarme del API (Arnold Palmer Invitational)”, señaló el exnúmero 1 mundial, que acumula ocho triunfos en el torneo del recientemente fallecido ‘Rey’ del golf.

Woods quiso matizar, eso sí, que las molestias del cuello no están relacionadas con los problemas de espalda que le han afectado en los últimos años y que, por tanto, no está preocupado por su salud a largo plazo. “He estado recibiendo tratamiento, pero no ha mejorado lo suficiente como para jugar. Mi espalda baja está bien y no tengo preocupaciones a largo plazo”, escribió.

Tiger, que no juega desde el WGC México Championship (en el que fue décimo), ha comunicado que espera poder regresar en The Players, el considerado como quinto ‘grande’, que se disputará del 14 al 17 de marzo en el emblemático TPC Sawgrass, en Ponte Vedra Beach.

Woods, que en este momento ocupa el número 12 del ranking mundial, ha disputado en 18 ocasiones el Arndol Palmer Invitational y ha logrado ocho victorias, la última de ellas en 2013.

Esta nota originalmente se publicó en Marca