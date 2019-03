CdMx.- Senadores de diferentes bancadas, diputados y académicos encabezados por Lía Limón, una de las fundadoras del programa de estancias infantiles, y por Clara Torres, exresponsable de este programa en el gobierno actual, conformaron el Frente por los Derechos y Defensa del Interés Superior de las Niñas y Niños.

Este grupo surge tras la publicación de las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que desaparece el subsidio a las estancias infantiles.

En el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia, Lía Limón mencionó que a partir de enero de 2019 han dejado de operar en su totalidad las 9 mil 500 estancias de la entonces Sedesol, “esto sin duda afecta a la población más vulnerable que son las madres y padre trabajadores”.

Agregó que hasta el momento han cerrado 45% de las guarderías a lo largo del país, “al menos se ha afectado a 180 mil niños y son las poblaciones más vulnerables que más lo necesitan, porque el programa anterior apoyaba a más de mil 200 municipios y deja fuera a todas las mujeres en condiciones de pobreza urbana que no tienen seguridad social”.

Clara Torres, ex responsable del programa de estancias infantiles aseguró que “este gobierno tiene una deuda moral con la dignidad de las responsables de estancias infantiles, haberlas usado como pretexto para cerrar este programa y criminalizarlas, ponerles una C de corruptas no va con este gobierno, quienes abusaban eran funcionarios que ya no están ahí”.

El diputado por Morena, Sergio Mayer señaló que atender la primera infancia es fundamental para el desarrollo de los niños. “La importancia de los primeros años es fundamental para un desarrollo integral de la niñez, es un gran compromiso de velar por el interés superior de los infantes”.

La senadora Josefina Vázquez Mota quien preside la Comisión en la Cámara alta de Infancia resaltó que la creación de este frente no obedece a fines partidistas sino al interés de la defensa de derechos de la niñez mexicana e invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a dialogar.

“Señor presidente queremos dialogar con usted, queremos un país donde todas las voces sean escuchadas, hoy le pedimos no desmantele las estancias infantiles, no provoque la destrucción del futuro de los niños más pobres, pedimos una audiencia con usted”.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI en el senado, Miguel Ángel Osorio Chong cuestionó al gobierno federal “donde quedaron esos discursos de igualdad, de equidad que tanto dijeron en el proceso electoral, queremos únicamente que se regresen los recursos a las estancias infantiles”.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal