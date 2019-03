Después de que hace unos días se filtraran mensajes entre Irina Baeva y el actor Fernando Carrillo, se rumoró que la actriz rusa podría haber engañado a Gabriel Soto en los primeros meses de su noviazgo, al principio Carrillo negó todo, sin embargo, ahora asegura la veracidad de dicha conversación.

Fernando Carrillo dio una entrevista para TV Notas, en la que asegura que el intercambio de mensajes, en los que existió un supuesto coqueteo entre ambos, fue real y que sí tenía intenciones románticas con la actual novia de Gabriel Soto, dijo desconocer si en ese momento el ex esposo de Geraldine Bazán y la actriz rusa ya tenían una relación.

De acuerdo a lo dicho por Carrillo, su contacto inició cuando ella se encontraba en Rusia, trabajando en el Mundial de futbol.

“Para mí fue una conversación privada de dos personas adultas, yo no le veo nada de malo; pero no me gustó que se hiciera un escándalo”, aseguró el actor, quien además dijo no estar seguro de cuál era la situación sentimental de Irina en aquellos meses.

“Las relaciones a veces son complicadas, en ocasiones son intermitentes, hay altibajos, no lo sé; yo estoy especulando, quizás en esas fechas no estaban juntos, no lo sé, pero ya dejé eso en el pasado, pasó y se acabó”, dijo.

El actor dijo que en un principio su relación fue laboral, pues él vio en la actriz a la persona ideal para un personaje de una serie que prepara,

“Fue hace casi un año cuando recién volví a México, escuché hablar de ella, la busqué en redes sociales y noté que es una chica muy guapa y me cautivó, pero mi interés inicial era trabajar con ella”.

También dijo que él no veía nada de malo en sus conversaciones, pues él es un hombre soltero.

“Sí; cuando platicábamos, ella siempre fue muy linda y respetuosa, y yo pensaba que nuestras conversaciones no tenían nada de malo, pues yo soy un hombre soltero que sigue creyendo en el amor. Ella me dio entrada y yo caí rendido; admiraba la belleza de Irina, pero no sabía que desde ese entonces ella tenía una relación con Gabriel Soto, creí que sólo eran rumores”.

Al ser cuestionado si piensa buscar a Baeva, Fernando bromeó con el tema.

“Por ahora no sé, pero es más, este mensaje va para Irina: ‘Tú di a quién prefieres, a Gabriel o a mí ’; y que la gente nos diga a quién prefiere para ella, ¡díganme!, claro que no, es broma. Pero con todo respeto le mando un abrazo fuerte a Irina y a Gabriel; les deseo que sean felices, que vivan su amor”, finalizó.

​

Esta nota originalmente se publicó en Milenio