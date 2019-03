El presidente cuestiona que durante ‘periodo neoliberal’ las calificadoras calificaban con excelencia; se está castigando al país, asegura el mandatario

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la agencia Standard & Poor’s bajara la perspectiva de calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esto y afirmó que en años anteriores, pese a la corrupción en esa empresa y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las calificadoras callaron y calificaban con excelencia.

De acuerdo con la calificadora, que redujo de estable a negativa su calificación a la empresa productiva del Estado, esto se debe al deterioro de perfiles de riesgo de negocio y financiero y con los cuales se compromete la “recuperación de sus principales líneas de negocio”.

“Lo único que puedo reprochar, de manera respetuosa, a las calificadoras que durante ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y la CFE permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia”, aseveró.

En conferencia, el mandatario aseguró que debido a los malos resultados de la política neoliberal estas calificaciones sólo castigan al país e incluso a su administración la acusan de ello.

López Obrador reiteró que la política económica implementada anteriormente fue un “fracaso” y sólo se caracterizó por ser sinónimo de saqueo y robo; además, esto llevó a Pemex y a CFE, aseguró, a ser las empresas más saqueadas del mundo.

“Se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 35 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo el año pasado que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos”, afirmó.

Aclaró que si bien respeta los resultados de Standard & Poor’s, aseguró que con el combate a la corrupción y las distintas acciones que su administración llevará a cabo, Pemex y la CFE serán rescatadas.

Además, afirmó que en esas dos empresas la corrupción ya no es tolerada, por lo que, “poco a poco se irá entendiendo que Pemex y la CFE son empresas verdaderamente productivas, eficientes y honestas. Van a resurgir”.

Insta López Obrador a no proteger a huachicoleros

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no auxiliar, no ayudar ni proteger a los integrantes de la delincuencia organizada, sean “huachicoleros” o dedicados a cualquier actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a acudir al gobierno federal para encontrar los apoyos necesarios.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, exhortó a todos los mexicanos a no apoyar a los delincuentes, ya que los grupos que se dedican a delinquir no ayudan a la población, la utilizan en su beneficio para su protección e impunidad.

El Ejecutivo federal reconoció que este fenómeno ha disminuido en el país, aunque aún persisten estas prácticas en algunas zonas rurales, y puso como ejemplo lo que ocurrió ayer en Guanajuato, cuando se realizó un operativo de las fuerzas federales contra un grupo de la delincuencia organizada dedicado al “huachicoleo”, banda a la que intentaron proteger algunos pobladores, los menos, aclaró López Obrador.

Proteger y ayudar a la delincuencia organizada no es digno, no es bueno, no es legal, afirmó el Presidente.

“Si la gente requiere de apoyo que acudan al Gobierno de México, si hay necesidad si requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, que acudan a las autoridades”, porque en esta administración se están otorgando apoyos para el bienestar, “cuentan con nosotros”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior