“La próxima dirigencia del CEN debe ser elegida por la base militante que es como se propuso al Consejo Político Nacional para que sea legítima y que en función de su legitimidad pueda expresar opiniones que tienen que ver con la formulación de políticas públicas que tienen que ver en beneficio de los mexicanos”.

El político queretano reconoció que el Revolucionario Institucional necesita construir respeto y para ello necesita a alguien que encabece la dirigencia nacional y tenga como característica fundamental ser respetado ante la sociedad.

“Después de las elecciones en las que no nos fue bien, que perdimos muchos espacios en el gobierno y los votos del partido cayeron de manera importante considero que del tamaño del reto es nuestra oportunidad”.

Los priistas –dijo- estamos convencidos que debemos ir a un proceso de dirigente nacional con toda la unidad y convicción de que tenemos un partido fuerte, que ha pasado por diversas etapas desde su nacimiento en el primer tercio del siglo pasado y se ha adecuado a muchas circunstancias que han sucedido en el país y el mundo.

Calzada Rovirosa reconoció que el reto es recuperar espacios y que no es la primera ocasión que se perdió la presidencia de la República, que están los casos de Francisco Labastida y Roberto Madrazo, cuando la gente creyó que el PRI no se recuperaría.

“Seis años después Enrique Peña Nieto llegó y ganó de manera contundente la presidencia. Es decir, hay terreno para recomponernos sin duda, siempre y cuando partamos de la unidad y por su puesto de las ideas y la integración de nuevas generaciones al instituto político”.

Descartó crisis al interior del Revolucionario Institucional y expresó que hay distintas personas con el propósito de ganar la presidencia: Ivonne Ortega, Alejandro Moreno, Ulises Ruiz y José Narro.

“Todos con distintas formas y que nos llevarían al mismo objetivo que tiene que ver con la recomposición del partido, la unidad de todos, la sumatoria no solo de gente al interior del partido, sino también de la sociedad civil, precisamente para hacer el partido fuerte. No quiere decir que haya crisis”.

El priista reflexionó que todos los partidos políticos, no solo el PRI, a nivel nacional y mundial son los custodios de la democracia; que son los que construyen instituciones y son instituciones, por lo que su papel fundamental es representar a la sociedad.

Al respecto añadió que se deben respetar a todas esas instituciones para que México camine sobre una ruta de equilibrios, que son muy importantes y los partidos no son los únicos que los dan, también los medios de comunicación con la opinión de todos, así como muchas otras instituciones que son independientes.

“Precisamente México durante muchos años ha logrado tener organismos independientes que hoy forman parte de la opinión pública y dan equilibrio al poder Ejecutivo. Eso es parte de lo que el PRI ha dado al país, pero no solamente al PRI sino a todos los partidos representados hoy y antes han abonado a esa institucionalidad que en México no se puede perder”.

Expresó que está convencido de que el PRI se puede reconstruir, que no es una utopía y para eso debe haber reglas claras, porque todavía falta que se definan cosas para el proceso de elección como cuándo se emite la convocatoria, cuándo es el día de la elección, cuánto tiempo tienen los aspirantes para hacer su precampaña y campaña a la dirigencia nacional, cuántos recursos pueden gastar, entre otros asuntos.

“Faltan días para que eso se consolide, pero el primer paso está dado y me parece que fue muy importante el hecho de pedir al INE su participación y, dos, haber coincidido que la elección debe ser lo más abierta posible y que tome la opinión de la base militante”.

Para Calzada Rovirosa en su fuerza política es fundamental que se consideren nuevos cuadros y citó que en el Movimiento Territorial a nivel nacional después de la elección del 2018, que fue “compleja y dolorosa” para los priistas hicieron un ejercicio.

“Nos sentamos a platicar con la base y expresaban: que la dirigencia nacional se elija democráticamente y sea un proceso abierto, lo mismo es para las dirigencias estatales; el segundo tema es que se revisen las alianzas electorales, porque muchas veces hemos ido con aliados y una vez que logran su objetivo de asumir un cargo público ya no defienden los ideales o postulados”.

Otro punto –resaltó- es que se analice también la conveniencia de tener candidatos externos, privilegiándolos por encima de los priistas y abrir el espacio para que jóvenes tengan la oportunidad de contender y no necesariamente sean los mismos de siempre.

“Todos los temas estarán en la mesa ahora en la elección nacional y los priistas después debemos tener una gran Asamblea Nacional para redefinir nuestro rumbo ideológico porque nos hemos convertido en un partido más pragmático que ideológico y no es lo más conveniente”.

Evaluación de AMLO

El también exsenador del PRI, refirió que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se le puede regatear que es una persona tenaz y en el ejercicio del poder parte de muchas buenas ideas, pero de mala implementación.

“Considero que el PRI o los partidos políticos no podemos regatear en las cosas que le hagan bien a México y también con nuestra opinión de que haya un riesgo sobre alguna propuesta también expresarlo con toda firmeza, pero con respeto”.

Ivonne abona al PRI

José Calzada además defendió que la figura de Ivonne Ortega abona mucho en el proceso de elección de su instituto político, por es una mujer muy trabajadora y una guerrera de la política, que es su amiga personal, y en su trayectoria destaca que ha fungido como diputada y presidenta municipal en su estado natal, Yucatán, además de gobernadora y secretaria general del PRI.

“Los cuatro aspirantes, todos, tienen merecimientos y reconocimiento por su trayectoria. Alejandro Moreno por ser buen gobernador, además de una gente de estructura y base; y el doctor Narro que es una gente muy respetada en la sociedad y querida en el PRI. Todos tienen sus reconocimientos en la militancia”.

Ante el cuestionamiento, en retrospectiva, de que si hizo daño el bloque formado por el grupo mexiquense, al anular a las bases y no abrirles espacios, respondió que las decisiones “probablemente” no mejor calculadas que tomó el PRI son de todos y que no podría dar paternidad a un grupo o a una expresión.

“Esta es tarea de todos, todos cometimos errores hay que reconocerlo y únicamente con la opinión y con la participación de todos podemos mejorar las cosas o enmendar aquellas cuestiones que nos hicieron daño”.

Aceptó que hubo mucha gente que dejó las filas del PRI, en algunos casos porque no cuidaron sus cuadros y no dieron oportunidades y en algunos otros por conveniencia. “No es la primera ocasión que sucede, a todos ellos hay que llegarles con un mensaje integrador, de unidad y retorno al partido que muchas cosas que ha dado al país”.

Respecto a las fugas a Morena sitúo que el PRI es un formador de cuadros del que difícilmente pueden renegar, “lo que aspiramos de muchos de los que se fueron, quizá por errores de nosotros, hay que tratar de que regresen al instituto político. En eso radica la importancia de tener una dirigencia muy legitimada por la base militante, pero además una dirigencia inteligente que no critique por criticar ni tampoco que se ponga de tapete”.

Planteó que su fuerza política requiere de una dirigencia honesta, honrada e inteligente, que pueda defender más que los intereses del PRI del país.

“Sería sano llamarlos a que regresen en algunos de los casos, hay que reconocer que si no se les dio oportunidad una llamada vendría muy bien; en algunos otros casos cuando hemos visto actitudes de traición o de plena conveniencia dejarlos en su ruta, más adelante se arrepentirán”, concluyó.