CIUDAD DE MÉXICO.- El anuncio sobre el retiro de ayuda del gobierno federal a organismos defensores de mujeres que huyen de la violencia y la decisión de darles directamente a ellas el recurso “es improcedente y refleja un desconocimiento total del fenómeno tan lacerante que es la violencia contra las mujeres”, afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa.

“Las mujeres no requieren recursos, lo que requieren es un espacio de protección donde hay atención integral especializada, psicología, medicina, jurídico, trabajo social”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Figueroa aclaró que el anuncio de la Secretaría de Gobernación para que las mujeres agredidas acudan a sus refugios no es exacta.

“La secretaría de Gobernación habla que tiene refugios, cuando no es tan claro tampoco porque no tienen refugios, ellos tienen centros de atención externa que les llaman Centros de Justicia, que tienen un pequeño anexo, que no es refugio. Es un espacio donde las mujeres solo pueden estar máximo 3 días y donde no hay atención integral especializada”, indicó.

La directora de la Red Nacional de Refugios aclaró que por el momento sus instalaciones siguen atendiendo en todo el país. Y atienden a quien lo solicite las 24 horas al teléfono 01 800 822 44 70.

