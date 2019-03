El exsecretario de Salud aseveró que está en contra de las voces dentro del Revolucionario Institucional que piden la expulsión del expresidente Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el PRI, “hay futuro”, pues “las derrotas no son para siempre”, afirmó el exrector de la UNAM, José Narro Robles, quien confirmó su intención de ir por la dirigencia de ese partido, que este 4 de marzo cumple 9 décadas de vida, con tres derrotas presidenciales, dos contra el PAN y la última, con Morena.

“Sí tiene futuro, más que nunca porque ahora sí se cumplen los preceptos democráticos. Pero, bueno, las victorias no son para siempre ni las derrotas tampoco”.

Estoy seguro, agregó Narro Robles, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen, de que, “con trabajo, con respeto a los estatutos, vamos a salir adelante, a seguir siendo parte de este universo de instituciones democráticas del país. Y además, si hacemos lo que tenemos que hacer, el futuro será promisorio”.

Agregó que el resurgimiento del Revolucionario Institucional se logrará con unidad, que dé espacio para discutir temas como, incluso, un cambio de nombre, “con una gran discusión”, para aprovechar, dijo, “este proceso democrático de la dirigencia, para hablar de todo, pero hacerlo en unidad”, además de descartar que la elección, abierta a los militantes, pueda dividir más al partido.

Al contrario, dijo, “a mí me animó (a participar) el que el Consejo Político haya aprobado por unanimidad, que se haga la valoración frente al INE”.

Además, el exsecretario de Salud en la administración pasada aseveró que está en contra de las voces dentro del Revolucionario Institucional que piden la expulsión del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Lo digo con mucha contundencia, yo no estoy de acuerdo con esa corriente que pide la expulsión del presidente Peña Nieto. Me parece que no es ni la forma ni el argumento. Por el contrario, estoy convencido de que estos son tiempo de unidad, y lo digo contundentemente, yo no estoy en esa dirección. No estoy de acuerdo”.

Por último, Narro Robles dijo que aún es muy pronto para hacer un balance de los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque dejó en claro que no está de acuerdo “con ciertos temas”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior