La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga un enfrentamiento por conflicto de tierras entre pobladores de San Juan Jaltepec y Nuevo San Antonio, ambos pertenecientes a los municipios de Santiago Yaveo y San Juan Lalana, respectivamente, que dejó de manera preliminar el fallecimiento de tres personas por proyectil de arma de fuego.

En un comunicado, precisó que los hechos se suscitaron la víspera en la región del Bajo Mixe-Choapam, por lo que a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, inició la carpeta de investigación 7208/FCUE/LOMBARDO/2019 por los delitos de homicidio y lesiones.

Asimismo, se reporta una persona herida por disparo de arma de fuego, quien fue canalizada a un hospital de la zona, para recibir atención médica especializada.

Añadió que llevó a cabo en el lugar de los hechos las diligencias respectivas con su personal del Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación y Peritos, quienes en estrecha colaboración con la Policía Estatal y apoyados por personal del Ejército Mexicano, trabajan para aclarar estos hechos y fijar las responsabilidades que correspondan.

De manera preliminar se reporta que las personas que perdieron la vida fueron R. S. S., B. M. B y S. G., en tanto el herido fue identificado como P. R. A.

Igualmente, se cuenta con el reporte de seis personas desaparecidaspertenecientes a la comunidad de Nuevo San Antonio a quienes identificaron como A. A. C, J. A. C, A. A. C., M. de J. A. A, R. A. A y R. “N”., por tal motivo la Institución inició el legajo de investigación 7215/FCUE/LOMBARDO/2019 por el delito de desaparición de personas.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar y esclarecer este hecho, para que ningún delito quede impune y aplicar la ley contra quien o quienes resulten responsables.

