El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, reiteró el compromiso de la institución para colaborar con Canal Once en todo lo necesario para la nueva transformación de México y, en especial, en tareas educativas para cumplir con la vocación educativa por la que fue fundado.

Durante la conmemoración del 60 Aniversario de la televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), afirmó que la Cuarta Transformación del país le dará el marco para que su perfil de transformación y profundo amor por México tenga un espacio donde crecer, desarrollarse y ser fértil.

El titular de la SEP reconoció la contribución de ese medio de comunicación en la educación de México y afirmó que sus contenidos han orientado la vida de muchas niñas, niños, jóvenes y a sus hogares.

En el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, recordó que el canal del Politécnico se convirtió en uno de los vértices del proyecto de Telesecundaria, al producir series con un gran contenido pedagógico que se adelantaron a su tiempo.

“Abrió una ventana masiva, incluyente y accesible a la modernidad, al tiempo que ha contribuido a formar una ciudadanía con valores”, expresó.

Ante ex directores, académicos y estudiantes, afirmó que la televisora del IPN ofrece una perspectiva crítica y abrió el panorama a producciones internacionales que no tenían cabida en otros espacios. Al sintonizar el Once, destacó, pueden verse series, teatro, documentales, conciertos de música clásica y películas de todas partes del mundo.

Durante la ceremonia, en la que se canceló un timbre conmemorativo por el 60 aniversario del canal, Moctezuma Barragán comentó que más allá de su perfil educativo y cultural, Canal Once tiene la sensibilidad para ser inclusivo a la colaboración interinstitucional con sus pares y hacía un enfoque intercultural.

El secretario de Educación Pública felicitó a las autoridades del IPN y a quienes laboran en el canal; reconoció el trabajo y profesionalismo de su directora, Jimena Saldaña, y comentó que su contribución seguirá desde la Secretaría de Educación Pública, núcleo de la política educativa del país.

Por otra parte, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, expresó que Canal Once es un referente obligado de la televisión pública e informó que su audiencia supera los 78 millones de televidentes y llega a más de 3 millones de hogares en Estados Unidos.

Al recordar que en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se iniciaron las transmisiones del canal con una clase de matemáticas en 1959, reiteró que la comunidad del Politécnico está preparada para formar el talento 4.0 que requiere el país.

El titular del IPN indicó que Canal Once aporta una valiosa experiencia para construir el entorno de aprendizaje acorde con la Educación 4.0, llevando contenidos digitales a más jóvenes gracias a su cobertura; difundir más allá de nuestras fronteras la investigación científica y tecnológica mexicana; fomentar la vocación por las ciencias y la tecnología, y a desarrollar las competencias que requieren las nuevas generaciones.

Asimismo, indicó que en atención a la instrucción del titular de la SEP se conformaron grupos de expertos para elaborar contenidos educativos para despertar en los niños el amor por la física y las matemáticas desde un enfoque lúdico y el proyecto va en camino. “Estoy seguro que Once Niños es una alternativa para llegar a niños y jóvenes en todo el país, y para que con otras estrategias que se están perfilando, asumamos los retos de la Cuarta Revolución Industrial y la Cuarta Transformación del país”, afirmó.

Por su parte, la periodista Cristina Pacheco y los conductores Miguel Conde y Fernanda Tapia hicieron un recuento de la historia de la televisora y del equipo de colaboradores que hicieron posible el crecimiento de la misma ante el público nacional y de Estados Unidos.

Al acto asistieron Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Mexicano de Radiodifusión; la directora general de Canal Once,Jimena Saldaña Gutiérrez, y el presidente de la Fundación Alejo Peralta, Carlos Peralta, entre otros.

