AMLO debe entender que contrapesos son buenos: Martha Tagle

A través de “Yo sí quiero contrapesos”, Tagle espera poder seguir sumando a la construcción democrática del país, así como al respaldo de las voces de la sociedad civil que, en su opinión, juegan un rol relevante en la construcción política nacional

En entrevista con SinEmbargo, la legisladora federal también afirma que el nuevo Gobierno ha retrocedido en materia de equidad de género. En su opinión, el discurso sobre las mujeres del Presidente López Obrador se ha tornado más conservador que el de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

“Estamos peor en el tema de género –por lo menos en estos primeros días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador–; incluso en el anterior sexenio era parte del discurso políticamente correcto hablar de la igualdad de género, decir que se estaba trabajando con las mujeres y hablar de estos temas. En este periodo estamos peor porque ni siquiera forma parte del discurso público gubernamental, incluso muchas veces se ve este discurso en un sentido más conservador. Se ha regresado al discurso de las familias, y de la importancia que tiene las mujeres en la familia”, afirma.

Martha Tagle comenzó su carrera en el servicio público en 1994 y desde entonces se ha enfocado en introducir el tema de la perspectiva de género en la política mexicana. Cuando se acercan los primeros 100 días delGobierno de López Obrador ha sido crítica de algunas de las decisiones tomados por el Ejecutivo federal: se opuso al recorte presupuestal del Anexo 13 para la igualdad de hombres y mujeres; a la determinación de cancelar los apoyos a las instancias infantiles para otorgar los recursos a las abuelas, así como a la suspensión del subsidio federal para el refugio de mujeres y niños víctimas de la violencia.

Durante el periodo de campañas electorales, López Obrador presentó al Gabinete del Gobierno actual como el primero en tener una conformación paritaria. Ocho mujeres son ahora las encargadas de las Secretarías de Gobernación (Segob); Trabajo (STPS), Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Energía (Sener), Economía (SE), Función Pública (SFP) y Cultura. Asimismo, la mitad de los escaños del Poder Legislativo federal fueron ocupados por mujeres.

La participación de las mujeres en el Gobierno federal representa una nueva posibilidad para la administración pública. Sin embargo, Martha Tagle opina que hasta el momento esta característica no ha sido más que simbólica, porque no se han logrado construir acciones en favor de las mujeres.

“Hay que resaltar que en este Gobierno federal hay una presencia importante de las mujeres, por lo que estas pueden tener la capacidad de ponerlo como un eje transversal. Las mujeres hemos apostado a que esta perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres atraviese toda la política pública y ellas tienen la posibilidad de hacerlo en el Plan Nacional de Desarrollo tendríamos posibilidad de hacer que el sexenio cambiara. Hasta el momento no existe esa transversalidad, ha sido más bien simbólica la manera en la que hoy en día está integrado el poder de manera paritaria. El actor al que te refieres diariamente sigue siendo solamente una persona: el Presidente. No se oye hablar de las secretarias del Gabinete porque el Presidente sigue teniendo la voz prominente. Su estrategia de comunicación solo está alrededor de él; entonces, a pesar de que tenemos mujeres secretarias de Estado parecen no tener un papel relevante en el Gabinete”, expresa la Diputada feminista.

Para la legisladora, las condiciones que permiten la integralidad de la perspectiva de género en las instituciones están dadas, pero hace falta crear una cultura política que facilite su acceso. Se debe empezar por el trabajo legislativo que hasta ahora ha sido de resistencia y no de avance.

“Desafortunadamente hemos avanzado muy poco a pesar de ser la Legislatura de la paridad de género. Un reto muy importante es dejar de ser un membrete [de la paridad] para llenar de contenido a esta Legislatura. Hemos resistido más que avanzado. Por ejemplo, resistimos al retroceso en el Anexo dedicado a la paridad de género y no fue gracias a las legisladoras, nosotras tuvimos nuestro papel pero hubo mucho activismo por parte de la sociedad civil y de mujeres que están en los institutos estatales de las mujeres que presionaron para que se recuperara lo recursos que se habían perdido”, dice Tagle.

“Me parece que de manera particular en este sexenio y en este momento de la historia hay que valorar la presencia tan importante que tienen las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Hoy en día en el Congreso mexicano casi la mitad somos mujeres diputadas y senadoras, y la mitad del Gabinete son mujeres. Lo que necesitamos es articularnos, hacer un trabajo en donde nos reconozcamos de entrada con lo que cada una puede aportar. Necesitamos quitarnos de ideologías, de partidos, de colores y establecer una agenda prioritaria en estos temas. Se lo debemos a las mujeres que hoy han hecho posible que haya tantas diputadas, tantas senadoras y tantas secretarias de Estado”, sentencia.

LOS TEMAS PENDIENTES

En junio de 2018, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó junto a otras funcionarias el decálogo Femsplaining, un material de 28 páginas en el que además de presentar a las próximas integrantes del Gobierno se reconocían algunas de las problemáticas de salud, seguridad y educación que atañen a las mujeres. El material fue bien recibido porque se atrevía a tocar temas que no forman parte de los discursos oficiales, como el feminicidio, la violencia obstétrica, los estereotipos de género y la desigualdad salarial. No obstante la mayoría de esos temas no han sido tocados ni un sola vez por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Tagle Martínez insiste en la necesidad de recuperar estos tópicos porque responden a necesidades urgentes de las mujeres. El empoderamiento económico de las mujeres y la erradicación de los tipos de violencia ejercidos contra ellas son elementos que desde su perspectiva deben ser prioritarios:

“El siguiente paso que tenemos que dar es el empoderamiento económico de las mujeres y eso requiere atender muchas cosas, entre ellas la desigualdad salarial, la cual no se puede atender si no vemos el tema de los cuidados entre mujeres y hombres. Es decir, quién se queda a cargo del cuidado de niños, enfermos y discapacitados. Necesitamos entender cómo hacemos para que las mujeres puedan acceder a los mismos salarios por los mismos trabajos. Me parece que en este momento hay una buena oportunidad, porque hay propuestas de reforma en materia laboral que nos permitirá abordar ese tema del empoderamiento económico en todos los niveles”, explica.

“El otro gran tema es el asunto de la violencia, que se está abriendo mucho camino en el espacio público como la política, en donde hay una especie de ola machista por la presencia de tantas mujeres en estos espacios; hay una violencia feminicida muy grave, además del acoso en espacio públicos como el transporte. Es un problema que no se entiende sólo desde las leyes, sobre desde los presupuestos o los fiscales. Tenemos que hacer una estrategia para atender ese tema y ponerle un alto, porque no es normal que asesinen a tantas mujeres cada vez más jóvenes, solo por el hecho de haber nacido mujeres”, plantea.