Uzo Aduba y Yalitza Aparicio recrearon una escena de Roma, como parte de la nueva campaña de Netflix a favor de la inclusión.

Con el lema “Más espacios. Más historias, Más voces”, el servicio de streaming lanzó un video que forma parte de su campaña para pedir más participación de mujeres en producciones y celebrar el éxito de algunas de ellas.

En la grabación, Uzo Aduba, quien interpreta a Suzane Warren Ojos Locos en Orange is the new black, recorre varios espacios en donde mujeres son las creadoras o protagonistas.

“¿Alguna vez has estado en un lugar y no ves a nadie como tú?, ¿Has pensado que definitivamente perteneces ahí, pero sutilmente o tal vez no? Conoce esos lugares, el mundo está lleno de ellos y sus límites”, dice mientras camina por una sala en donde está la comediante Hannah Gadsny y la actriz Lara Jean.

Posteriormente, Uzo Aduba aparece junto a Yalitza Aparicio y recrean una escena de Roma en donde la protagonista se acuesta en la azotea.

“Límites para quienes cuentan historias, quienes escriben, quienes dirigen, quienes actúan y quienes ven su vida reflejada”, refiere.

“Hagamos un espacio para las voces que aún no han sido escuchadas, para historias que no han sido contadas. Estamos abriendo un espacio para que las encuentres y para que te encuentren a ti”, dice la actriz de Orange is the new black.

Aquí el video de Netflix a favor de la igualdad de género en el cine y la televisión:

Esta nota originalmente se publicó en Milenio