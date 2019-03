Durante un mitin en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el presidente de EU asegura que ‘nuestro movimiento y nuestro futuro en nuestro país es ilimitado’

OXON HILL.- El presidente Donald Trump aseguró el sábado que ganará la reelección en 2020 por un mayor margen que en 2016, entusiasmando a un auditorio derechista.

Se burló de los demócratas por su enfoque para combatir el cambio climático y dijo que los legisladores de la Cámara de Representantes que presionan para ampliar sus investigaciones sobre él están “enfermos”.

En un amplio discurso durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump repitió su campaña de 2016, cuando superó grandes dificultades y se presentó como un candidato poco conocido que derrotó a políticos establecidos para apoderarse de la Casa Blanca por encima de la demócrata Hillary Clinton.

Al pronosticar su victoria, la multitud en la conferencia prorrumpió en gritos de “USA, USA, USA”.

“Nuestro movimiento y nuestro futuro en nuestro país es ilimitado”, dijo Trump al elogiar al movimiento conservador.

Al recordar 2016, el presidente dijo que él era “probablemente más conservador que republicano”, pero añadió que mucha gente no lo comprendía.

Trump fustigó al llamado New Green Deal (Nuevo Trato Verde) de los demócratas, una propuesta de política presentada por algunos demócratas en el Congreso y respaldada en mayor o menor medida por varios de los candidatos presidenciales del partido para los comicios de 2020.

“Creo que el New Green Deal o como quiera que lo llamen -el Green New Deal- lo recomiendo”, aseguró Trump en tono burlón mientras terminaba con una serie de exageraciones.

“Creo que es algo que deberían promover. Deberían trabajar duro en ello… Que no haya aviones, que no haya energía. Cuando el viento deje de soplar se acabará la electricidad. ‘Hay que apurarnos mi amor ¿Habrá viento hoy? Me gustaría ver la televisión, cariño'”, continuó.

El plan demócrata pide una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, pero de ninguna manera sugiere que los aviones deban permanecer en tierra o que el país cambie hacia a la energía renovable únicamente.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior