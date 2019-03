La dependencia asevera que no existe una base que indique el grado de las afectaciones en las viviendas

CIUDAD DE MÉXICO.- Duplicidad de tarjetas, entrega de tarjetas sin beneficiario y nula información sobre el Programa de Reconstrucción por los sismos de 2017, fue lo que dejó la administración de Rosario Robles Berlanga dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Al término de la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción en el museo de Antropología e Historia, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, destacó que no hay un registro de seguimiento a quienes se les otorgaron los recursos para la reconstrucción.

Destacó que, en algunos casos, se tiene documentadas diversas irregularidades en el Programa de Reconstrucción, como la duplicidad de tarjetas de apoyo, tarjetas que se entregaron sin el nombre del beneficiario, y el nulo seguimiento a la utilización de los recursos.

“No hay información al respecto que nos pueda decir si cada una de esas personas que recibió el recurso, no existe. Se tiene la base de datos de cómo se dispersó el recurso, a quiénes se les dispersó, a quiénes se les dieron las tarjetas, es todo lo que tenemos no tenemos. Una base que nos diga la afectación particular en cada una de las viviendas, cómo afectó en qué grado, cual tendría que ser el proyecto para la reconstrucción o mejoramiento de dicha vivienda o si se llevó acabo, no”.

Destacó que están colaborando con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con toda la información necesaria para detectar más desvíos de recursos de la anterior administración, con la finalidad de que las instancias correspondientes determinen si hay denuncias o no contra exfuncionarios.

Sobre la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, resaltó que se tiene destinado un monto de presupuesto de 20 mil millones de pesos para 70 mil acciones en materia de vivienda, cultura, salud y educación.

Meyer Falcón resaltó que en el censo que se tiene, se ha ubicado más de 200 mil viviendas afectadas que presentaron daños totales o parciales, 19 mil planteles de educación, 300 unidades médicas y 2 mil 300 inmuebles culturales que sufrieron daños por los sismos del 2017 en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México.

Este programa tiene como objetivo reconstruir viviendas, infraestructura educativa, de salud y de bienes culturales. En la comisión, que será coordinada por la Sedatu, participan las secretarías de Cultura, Educación, Salud, de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Comisión Nacional de Vivienda.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR) estará a cargo del titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, David Cervantes Peredo, quien operará como comisionado nacional para la Reconstrucción.

Meyer Falcón recordó que el Programa Nacional de Reconstrucción es una de las estrategias prioritarias del gobierno de México, por lo que hizo un llamado a los secretarios a poner toda su entrega y colaboración; además, subrayó la importancia de que en ella participen los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, siempre de la mano con la sociedad mexicana.

“Esta tragedia nos dejó ver lo frágiles que podemos ser frente a la naturaleza y, en esta vulnerabilidad, se hizo evidente la falta de una clara política de prevención de riesgos del Estado mexicano. La organización y la solidaridad ciudadana dieron el ejemplo y la motivación para que saliéramos adelante; sin embargo, a casi año y medio de los sismos, miles de personas siguen buscando los medios para recuperarse, y volver a la normalidad”.

Cabe destacar que la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción se reunirá, al menos, una vez al mes. Entre sus responsabilidades destaca coordinar y generar sinergias vinculadas a la reconstrucción, contribuir a disminuir la vulnerabilidad de la población a través de acciones que integren el análisis de riesgos y obras de mitigación.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior