Hasta el martes, durante la temporada de la Metropolitan Opera House de Nueva York, había acumulado 108 dos de pecho.

Quince años después, mientras recibía de pie e inmóvil aplausos tras cantar Ah! Mes amis quel jour de fête y sus nueve do de pecho, el pasado 7 de febrero Javier Camarena recordó toda su carrera desde su debut en Bellas Artes en 2004, cuando soñaba con la Metropolitan Opera House como su Everest.

En esta función de La hija del regimiento en la MetOpera, el tenor mexicano ofreció tras la ovación un bis inaugural del aria de Donizetti. En las cinco siguientes, el público repitió aplausos y él repitió bises: 18 dos de pecho seguidos por función, 18 notas altas que no cualquiera puede cantar y menos repetir.

El martes, la víspera de la entrevista, Camarena acumuló 108 dos de pecho. Pero falta el cierre de hoy, cuando cantará en vivo desde Nueva York para 70 países, incluido México, que podrá atestiguar en el Auditorio Nacional y, diferido, el 16, en la sala Julio Bracho de la UNAM.

“Estaré muy feliz y con todo mi corazón dedicaré esta función a toda mi gente en México”, adelanta.

“Han sido noches muy emocionantes”, refiere, consciente de que solo antes que él cantaron bises de la misma aria Luciano Pavarotti, en 1972, y Juan Diego Flórez, en 2008.

Tiro al blanco

“La hija del regimiento es una obra a la que le tengo un gran cariño, fue mi debut en Bellas Artes hace 15 años. Y, si me pongo a pensar, Ah! Mes amis quel jour de fête es un aria que he estado trabajando y desarrollando desde hace 18 años de manera continua, por lo cual me siento con este dominio a pesar de sus dificultades técnicas. En principio cantaba los sobreagudos cuatro o cinco veces”, dice el tenor.

“Cantar esta pieza es como si estuviera jugando al tiro al blanco y cada uno de esos sobreagudos tiene que dar justo en el blanco. Tras mi debut en Bellas Artes con esta misma ópera, su aria me ha acompañado prácticamente en todos mis conciertos”, añade.

En La hija del regimiento vuelve a compartir escenario en esta temporada con la sudafricana Pretty Yende, con quien cantó en Barcelona en I Puritani y en la misma MetOpera Les Pêcheurs de Perles. Y en próximos meses volverán a verse con Don Pascuale en París y Lucia di Lammermoor en Múnich.

Fuegos artificiales

Sobre los 9 do de pecho seguidos cree que Donizetti concibió el aria originalmente para falsete, su personaje Tonio, tirolés, debió expresar su gozo en yodel. “Como se oye al final de la caricatura Heidi”.

“Hoy ya no se canta así, aunque es un aria que siempre emociona mucho porque son fuegos artificiales, una exhibición de potencia y de dominio técnico”, abunda Camarena, cuyo primer bis de su carrera justo fue igual en su debut en Bellas Artes.

Entonces su sueño era cantar en la MetOpera, y lo cumplió en 2011 con El barbero de Sevilla.

“No ha sido solo importante el haber llegado a esta cima, pues consideraba a la MetOpera mi Everest, sino mantenerme ahí, superar cada vez no solo las expectativas del público, sino las mías”, se confiesa.

Tiene contratos para cuatro temporadas más, hasta la 2022-2023. En marzo de 2020 repetirá como Ramiro en La Cenicienta, ópera de Rossini.

¿Qué piensa cuando todo mundo le aplaude mientras se decide si hace el bis?

Hay en mi corazón gratitud inmensa, estoy de pie en el escenario pero mi corazón y mi alma están de rodillas dando gracias a Dios por la bendición de haber encontrado mi camino, mi razón de ser y vivir; de poner mi voz al servicio de la gente, al final este es un don que se comparte.

Aquí en la Metropolitan Opera House, al recibir este reconocimiento, fue como súbitamente recordar que hace 15 años estaba en Bellas Artes soñando con llegar a este teatro. Pensé que son 15 años de una vida que ha valido mucho la pena para llegar a este momento.

Los inicios

Nacido en Xalapa, inició sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y se graduó con honores en la Universidad de Guanajuato.

Bellas Artes

Ganador del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en 2004, debutó en un rol estelar en La hija del Regimiento, en el Palacio de Bellas Artes.

Debut en el Met

Debutó con gran éxito en la Metropolitan Opera House de Nueva York en 2011 en Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretando el papel del conde Almaviva.

Primer disco

En 2014, acompañado de Ángel Rodríguez al piano, hizo su debut discográfico con Recitales, que incluye canciones populares italianas y mexicanas.

En DVD

En DVD y Blu-ray, Camarena cuenta con grabaciones de óperas como Così fan tutte de Mozart, Falstaff de Verdi, Otello y Le comte Ory de Rossini compartiendo créditos con la soprano Cecilia Bartoli.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio