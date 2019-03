Pese a admitir que existe una cuenta bancaria congelada, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, negó que esta institución haya incurrido en operaciones internacionales de lavado de dinero.

El funcionario universitario afirmó que la medida cautelar contra la cuenta aplicada a la bancaría no afecta el normal desarrollo de la institución. En cambio, criticó que al revelarse esta información se haya violado el secreto bancario y financiero, “algo que por ley no debe darse a conocer”.

Sin revelar los montos financieros de que dispone la institución -pues argumentó que el manejo de las cuentas lo realiza el Patronato Universitario que preside el exrector Gerardo Sosa Castelán- Pontigo Loyola señaló que el presupuesto de la institución oscila en los 2 mil 500 millones de pesos, mientras que el recurso señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de alrededor de 3 mil millones de pesos.

“No tenemos ningún dinero que no sea de la Universidad a nombre de la Universidad, ni tampoco hemos recibido dinero de ningún país. El dinero que está depositado en las cuentas de la Universidad, no de ninguna persona, es dinero estrictamente de la institución”, afirmó.

El rector de la UAEH dijo que esta institución se encuentra abierta a la fiscalización de los recursos que administra.

“Estamos en la mejor disposición, en el momento que haya una notificación legal, estaremos abiertos para que se realice la indagatoria más amplia correspondiente. Les garantizo que no encontrarán ninguna irregularidad jurídica ni de cuestiones de recursos extraordinarios que no deban estar y que no sean de la Universidad”, afirmó.

