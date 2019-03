El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles anunció que concluyó su relación académica con la institución

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un mensaje escrito, el exsecretario de Salud, José Narro Robles dio a conocer que, durante las últimas semanas, su nombre se ha mencionado como uno de los que podrían considerarse para participar en el proceso de elección de la dirigencia de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI)

Agregó que ha tomado la decisión personal de dar por concluida su relación académica con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “No digo renunciar, porque a la universidad no se renuncia; no digo salir, porque como lo he señalado en numerosas oportunidades, cuesta mucho trabajo entrar a la UNAM, pero resulta imposible salir de ella. Lo hago por muchas razones que doy a conocer”.

Señaló que la política desafortunadamente se ha visto degradada por acciones personales y grupales que la han afectado.

“Creo que la política y sus instituciones deben transformarse. La política no debe ser práctica dirigida por intereses personales o de una camarilla; por la descalificación del adversario, el aislamiento de los diferentes o la cerrazón frente a las ideas de otros; por ambición y lucro en la actividad o la sola búsqueda del poder; y mucho menos por el apoyo a prácticas corruptas. La política debe servir para unir y nunca para fracturar, para convocar y nunca para enfrentar”, dijo.

Con respecto a que su nombre suena para llevar a cabo la dirigencia del PRI, señaló “a pesar de que todavía no se definen totalmente las formas, condiciones, plazos y procedimientos que se seguirán en el proceso, para actuar con libertad y no afectar en lo absoluto a mi universidad, he tomado la decisión de dar por concluida la más maravillosa etapa de mi vida profesional, de cerrar la que más orgullo me ha proporcionado”.

Añadió que ante esta decisión personal corre el riesgo de enfrentar incomprensiones y reproches, sin embargo, pidió solidaridad y comprensión.

