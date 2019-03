La compañía de internet forma parte de Dish y comenzó a dar servicio en septiembre, aprovechando el proyecto de la red mayorista de telecomunicaciones

Internet ON, un servicio que usa tres tecnologías para atender a sus clientes —satelital, fijo inalámbrico y con cables—, comenzó operar en septiembre del año pasado con la Red Compartida, el proyecto público-privado mayorista de telecomunicaciones a cargo de Altán Redes. En diciembre lanzó su oferta satelital, y apenas lleva un par de meses sobre las redes de fibra óptica y cobre de Telmex. Lorenzo Orozco, director de la firma, cuenta sus planes.

EXPANSIÓN: ¿Cómo surgió la idea de brindar un servicio de internet en Dish?

LORENZO OROZCO: Hace 10 años, cuando decían que la televisión de paga solo llegaría a 12 millones de clientes, Dish llevó el servicio con cobertura a todo México, rompió esa brecha de entretenimiento digital. Ahora queremos hacer lo mismo con internet, es la evolución, tenemos que entrar en el mercado de internet por la convergencia que hay en todos los servicios, y ahora los servicios de entretenimiento van sobre esa plataforma. Aunque la televisión tenga un espacio muy respetado, hay convergencia, tenemos que evolucionar, y la plataforma de internet es un servicio básico.

Dish se adelantó con su aplicación, que le hubiera podido perjudicar a su televisión de paga, porque tal vez el cliente dice: ‘¿Para qué quiero televisión de paga si tengo la aplicación móvil?’ Pero lo hizo con el sentido de pensar en la siguiente etapa, que es el acceso a internet.

¿Qué ventajas les otorga ofrecer internet por tres vías: inalámbrico, satelital y con cables?

Las tres plataformas están orientadas al tipo de cliente. Por ejemplo, satelital es para lugares donde normalmente no tienes alternativa de servicio fijo. Si eres un cliente tipo ‘millennial’ o una persona sola en casa que necesita movilidad, te conviene el inalámbrico. Y para ‘heavy users’ está el alámbrico. Creemos que, ofreciendo estas tres plataformas, lo que hace distinto a ON es que el cliente escoge la tecnología y no al revés, al cliente le proveemos alternativas.

¿Atraen más a clientes de Dish o a nuevos consumidores sin conexión en el hogar?

Nuestros clientes vienen de tres lados: unos, de los mismos clientes de televisión (Dish), que hacen una actualización a tener internet, y eso ha sido muy bueno. Dos, son nuevos clientes que compran los dos servicios, y luego los que no tenían internet y solo están contratando ese servicio. Como Dish ya tiene telefonía móvil (FreedomPop) lo que sigue es que vamos a empaquetar significativamente.

¿Qué tan confiable es la Red Compartida?

La instalación está funcionando bien. Y la cobertura, donde dicen que hay, hay. Al proveedor de l Red Compartida lo hemos tenido entretenido, pero no ha habido incidentes mayores y están pendientísimos. Lo están tomando en serio, y competir en telecom en México no es fácil.

¿Qué desafíos ves en el futuro próximo?

Veo una competencia muy dura. Me da miedo que esto se torne en una guerra de precios. Le cortamos tantas funcionalidades a los productos, que luego el cliente no va a tener idea de qué producto está contratando. Nosotros queremos evadirlo gracias a la innovación y la diferenciación, que no esté centrado nada más en costo. Espero que hagan lo mismo los otros: a nadie le conviene que este servicio sea gratis, porque no lo vas a poder dar y el cliente va a terminar pagando los platos rotos.

Tenemos un flanco en cobertura social, por el lado satelital, y también debemos reducir la brecha digital. Esa es una competencia, no con otras empresas, sino en la reasignación de recursos.

En planos urbanos familiares hay más competencia, ahí queremos diferenciarnos con atención a clientes, queremos darle opciones y valores agregados. Y con Dish vamos a seguir muy en conjunto.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión