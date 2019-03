La tecnología permitirá rastrear la procedencia del dinero y reducir el espacio para la corrupción

El banco Citibanamex lanzará en septiembre el programa de pagos a través de códigos QR, cuyo objetivo es reducir el uso de efectivo, aumentar la bancarización y la formalidad laboral, aseguró Ernesto Torres Cantú, director general de la entidad financiera.

Este programa, conocido como Cobro Digital (Codi) es parte de la iniciativa que anunció el Banco de México en diciembre del año pasado, en el que los cobros se realizan con la lectura de códigos QR a través del celular.

Torres Cantú detalló que este sistema será gratuito tanto para los compradores como para los vendedores y sólo será aplicable para operaciones menores a ocho mil pesos hechas con tarjetas de débito, sin límite de operaciones diarias.

Este sistema, además de facilitar los pagos y reducir los costos para los usuarios de los servicios financieros, permitirá disminuir actividades ilícitas, como la corrupción o el lavado de dinero.

“Entre mayor cantidad de efectivo hay en una economía, mayor es el índice de corrupción. Y eso tiene que ver con que el uso del efectivo no permite saber de dónde viene el dinero ni a dónde va. Si no sabes de dónde viene y a dónde va, la posibilidad de hacer cosas no bien hechas es mucho más alta, como no pagar impuestos, o usar dinero de actividades que no son lícitas. El no usar efectivo en la economía tiene un impacto directo sobre disminuir la corrupción”, e indicó que en abril iniciará el banco arrancará con un programa piloto, aunque adelantó que habrá muestras de su funcionamiento durante la 82 Convención Bancaria que se realizará en Acapulco, Guerrero, el 21 y 22 de marzo.

Foto: Ernestos Muñoz

Detalló que en lugar de usar el efectivo, el comercio sólo deberá poner en un lugar visible el código para que el usuario lo capture con su celular y digite el monto a pagar. La única condición es tener una cuenta bancaria.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México