CIUDAD DE MÉXICO.- Es muy molesto recibir mensajes de desconocidos a través de Facebook. Si no configuras tu perfil, cualquier persona podría enviarte un mensaje sin importar que esté en tu lista de amigos o no.

Para evitar que un desconocido cualquiera te envíe un mensaje sin tu consentimiento, te mostramos paso a paso cómo configurar tu perfil de Facebook para evitarlo. Es muy importante cuidar de tu privacidad. Es momento de ponerle un alto a esos stalkers.

Si bien no existe en Facebook la opción de no permitir mensajes de usuarios que no están en tu lista de amigos, puedes modificar tu perfil para que sea invisible. De esta forma, dejarías de aparecer en los motores de búsqueda; o sea que nadie podría encontrar tu perfil.

Primero, debes dirigirte a la configuración y privacidad (ya sea desde Android, iOS o versión escritorio).

Después, en el apartado de “Privacidad”, selecciona “Configuración de privacidad“.

Cuando hayas ingresado a esa pestaña, configura cada una de las opciones para que solamente tus amigos tengan la oportunidad de interactuar en tu perfil. Por ejemplo, en “¿Quién puede ver tus publicaciones futuras?” selecciona que sólo amigos y así con todas las demás preguntas.

Si a pesar de toda la configuración realizada, una persona no deja de molestarte… lo mejor es que vayas directamente a su perfil para bloquearlo. De ese modo, ese usuario jamás volverá a saber de tu existencia o de tu actividad en Facebook.

Ahora bien, si ya tienes una conversación iniciada con una persona indeseada, pero no quieres bloquearla puedes dejar seleccionada su conversación en Messenger y desplegar las tres líneas horizontales.

Cuando hayas abierto ese menú, selecciona “Ignorar mensajes”

Cuando hayas activado esa opción, los mensajes de esa conversación se irán a otro buzón en el que necesariamente tendrás que aprobar la comunicación. Al menos no estarán brincando sus tediosas notificaciones y nunca más tendrás que ver ese chat en la ventana principal de Messenger.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior