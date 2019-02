El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la nueva política en materia de obras será no dispersar tantos recursos económicos en múltiples obras que no se concluyen para concentrar mayores recursos en algunas y concluir mas rápidamente las obras. En referencia a la canalización de 4 mil 500 millones de pesos para concluir el tren de Guadalajara, reconoció que el presupuesto para este año en la materia se realizó conjuntamente con el gobierno pasado.

Durante su conferencia matutina, aseveró que la asignación de recursos al tren de Guadalajara era insuficiente por lo que es una construcción que ha dilatado mucho tiempo, con las molestias a la población. Por ello hizo el compromiso de que en diciembre próximo se concluya esta obra que mejorará las condiciones de transporte de Guadalajara, Zapopan y otros municipios.

Dijo que para este año solo se tenían programado mil millones de pesos, aunque para su conclusión se requerirán 3 mil 500 millones de pesos más, por lo que mediante ahorros en otros rubros y transferencias se financiará la conclusión.

En otro orden de ideas, al referirse a la toma de casetas en diversas partes del país durante mucho tiempo, López Obrador confirmó que buscarán alcanzar acuerdos con quienes tienen causas justas como motivación para estas acciones. Destacó que si bien su gobierno no reprimirá ninguna manifestación, bajo la consigna de que nada por la fuerza, toda por la razón y el derecho, pero aseveró que esto no implicará que, en los casos en donde no exista fundamento para la toma de casetas se actué legalmente.

Es decir, cuando se considere que no existe ninguna causa social justificable que demande una solución, se procederá legalmente y se presentarán las demandas. Que no haya represión a las protestes, no quiere decir que no se actúe, que no se proceda legalmente, por lo que López Obrador señaló que también regirá la máxima de al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie.

A pregunta expresa sobre la aceptación de un recurso legal en contra de la condecoración otorgada por su antecesor Enrique Peña Nieto a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, dijo que no se pretende testerear las relaciones por causas de forma. No tenemos porque abrir frentes de todo.

Esta nota originalmente se publicó en La Jornada