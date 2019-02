Nick Kyrgios dio la campanada y dejó en el camino al tenista español con sets de 3-6, 7-6 y 7(7)-(6)6

Con miras a alcanzar su segunda final en tres años, Nick Kyrgios consumó la sorpresa del día tras vencer con parciales de 3-6, 7-6 y 7(7)-(6) 6 a Rafael Nadal en los octavos de final del Abierto Mexicano Telcel 2019 con otro lleno en el Estadio Pegaso.

Durante el primer set, aunque Nick Kyrgios tuvo mucho ímpetu en los primeros intercambios, la cadencia de Rafael Nadal impuso el ritmo del partido, con un juego entrecortado a pesar de algunos puntos largos. En una tónica similar como su victoria frente a Mischa Zverev, la distancia en el marcador siempre favoreció al español, que nunca permitió un acercamiento más allá de los dos juegos de distancia: 4-2 y 5-3 fueron los puntos más cercanos en el primer bloque del cotejo que termino por definir el de Mallorca con un 45-0 en el duelo definitivo.

En el segundo set, el servicio representó la mejor herramienta de Nadal, quién llevó a Nick Kyrgios a una zona donde el error cayó, forzado o no. Jugadas en los costados de la cancha que permitían remates definitivos o una dirección complicada que forzó el contacto fuera de las líneas permitidas. Por momentos, la agresividad fue la tónica entre puntos. Sin embargo, la técnica tuvo pinceladas interesantes que permitieron una igualdad constante a lo largo de este bloque.

Con una hora y cuarto transcurrida, llegó el punto de alta tensión en el juego, donde un acierto era respondido inmediatamente y el partido tomó un rumbo de corrido, con pocos errores. 6-5 favor Kyrgios: Nadal buscó el empate con tres aces en mismo número de intentos y los logró. Un error del australiano, más tarde, puso la igualdad y la extensión del juego al desempate.

El oceánico contestó al empate y tomó ventaja de 5-0. Fue momento entonces de la respuesta de Nadal, quién conectó dos puntos seguidos. Sin embargo, fueron insuficientes para que el marcador terminara en favor del español.

Para el tercer set, la velocidad en servicios y respuestas se mantuvo: despliegues atléticos con acrobacias para alcanzar cualquier bola dejó claro que es el marco es uno de los mejores partidos de este Abierto Mexicano Telcel 2019. Ninguna ventaja encontró más espacio para crecer, ni para mantenerse en más de un punto: 4-4, 5-5, 6-6. De nuevo, tiebreak: respuestas de cada raqueta que no cedieron: clímax. Una tensión palpable tras el empate a seis. Nadal erró su saque, ventaja para Kyrgios. Una última pifia del español, abrieron el espacio para que el australiano terminara por consumar la remontada.

Con este resultado, el oceánico sumó su segundo triunfo sobre el ibérico en los seis enfrentamientos en su historial, ademas de poner el balance en cancha dura, dos partidos contra uno, siendo junto a este triunfo, el torneo Masters 1000 de Cincinnati, mientras que Nadal se queda con un único éxito en Beijing 2017 para Nadal.

En conferencia de prensa, el 17 veces campeón de Grand Slam fue contundente en sus pensamientos sobre la derrota: “Bueno, creo que ha sido uno de estos días donde no he podido ganar. En todo momento he jugado para ganar, estuve en ventaja en el marcador. Sus ventajas fueron mínimas, pero uno está expuesto a que el resultado final no sea el esperado si uno no aprovecha las oportunidades que tiene, que en este caso han sido muchas”.

Nick Kyrgios se enfrentará a Stanislas Wawrinka en la ronda de cuartos de final en el Abierto Mexicano Telcel. En el historial, el suizo lidera los enfrentamientos con tres victorias por dos descalabros. El último encuentro entre ambos fue en la primera ronda del Masters 1000 de Canadá, con triunfo para el europeo con parciales de 1-6, 7-5 y 7-5.

​

Esta nota originalmente se publicó en Milenio​