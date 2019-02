El titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer reiteró que se mantendrá en el cargo y que solo el Senado podría removerlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, indicó que estas ‘han sido las peores semanas de mi vida”, al dar detalles de la audiencia privada que sostuvo ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien -afirmó- le garantizó que no hay una persecución política en su contra por un presunto conflicto de intereses.

“Hay temor, una gran consternación y el Presidente me da un alivio de que no va por ahí; él me garantiza que no hay una persecución política y yo le creo. Para mí es muy tranquilizante”, afirmó García Alcocer en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Detalló que, durante la reunión con López Obrador, el Presidente le manifestó que confía en que “la verdad y la honorabilidad prevalezcan en este y en todos los gobiernos”.

“Él (López Obrador) me garantizó que se va a proceder sin autoritarismo, sin arbitrariedades y ante las autoridades competentes”, agregó.

García Alcocer detalló que la reunión fue cálida y tuvo la oportunidad de dejarle claro al presidente que el dirigente de un organismo como la CRE solo juega de réferi, “sin ponerse del lado de ninguna de las partes”.

“La ley es muy clara en términos de cuáles son las atribuciones y cuáles son las facultades que podemos ejercer. Y si la ley habla de árbitros, tendremos que ser árbitros”, recalcó.

La gran ventaja de la CRE, afirmó García Alcocer, es que “tiene una regulación, una legislación que nos dan la pauta para tomar decisiones”.

El comisionado presidente de la CRE dejó en claro que se mantiene en el cargo. Enfatizó que solo el Senado de la República podría removerlo.

“Yo estaré el tiempo que considere, lo que sí es que la destitución tendrá que venir, en un momento dado, por parte del Senado, por causas graves”, concluyó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior