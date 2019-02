El Legislativo, aseguró Sergio Mayer, impulsará nuevos estímulos fiscales para la industria editorial

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Sergio Mayer afirmó ayer que este año se aprobará una ley para que las librerías de México ya no paguen Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como ya sucede en Brasil, España, Chile y Colombia.

El legislador de Morena aseguró que desde la presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados impulsa nuevos estímulos fiscales para la industria editorial. Un ejemplo, dijo, es la posibilidad de establecer el programa de estímulos Efilibros, apoyado en la operación de Efiartes, Efimúsica y Efiteatro.

También habló de crear una Ley de Mecenazgo, mejorar el combate a la piratería y plantear incentivos para la exportación de libros, la distribución de libros de texto en librerías y bonos culturales para la compra de productos editoriales y la referida tasa cero a librerías.

“Queremos sacar (esta iniciativa) de la tasa cero en este año”, afirmó Mayer luego de inaugurar el primer Foro sobre políticas públicas de la red del libro, llevado a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria del Libro (Caniem).

“Mi interés es sacarlo en este periodo —que concluye el 30 de abril—, pero lograrlo dependerá de sumar todas las voces… Y si no se hace en este periodo ordinario, será en el próximo, pero de que sale y se presenta, es un hecho; sólo les pido que no nos presionen para que las cosas salgan bien”.

A Mayer se le cuestionó específicamente sobre la propuesta de tasa cero a librerías y señaló que es un tema en proceso, para el cual ha sostenido reuniones con las secretarías de Hacienda, Educación, Economía y Relaciones Exteriores.

“Que exista tasa cero en el tema del libro es fundamental, porque algunos (libreros) están en desventaja. También estamos buscando que se aplique el mismo precio del libro único (sic) para que no haya competencia desleal entre librerías”, añadió.

Sin embargo, “el tema de la tasa cero es importante, porque eso ayudará a que esa cantidad que las librerías pagan por concepto de IVA puedan tenerla devuelta y reinvertirla, tal como lo hacen las farmacias”, agregó

¿Ya tiene el documento o iniciativa que presentará ante el Pleno, dado que cuenta con mayoría en la Cámara?, se le insistió. “El hecho de tener mayoría no implica que tengamos que sacar leyes y estar arrasando y pensar que tiene que ser así”.

Y argumentó que una vez que tenga el documento que sustente la iniciativa, pedirá la opinión de todos los sectores de la cadena del libro. “Lo haremos llegar a los escritores, distribuidores y a los dueños de librerías para que lo analicen y nos den sus observaciones antes de subirlo… y nosotros haremos un análisis con los asesores para decirles cuáles (modificaciones) pasan, cuáles no y por qué”.

¿Hay algún plazo? “Mi interés es sacarlo en este periodo. Ese es mi interés”, insistió.

Mayer también fue cuestionado sobre los bonos culturales que mencionó durante la inauguración del foro, pero de forma ambigua sólo explicó que es algo similar a lo establecido en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Dijo: “vamos a crear la Ley de Mecenazgo con apoyo de la iniciativa privada; […] tenemos qué ver cómo se pueden manejar a través de la iniciativa privada, para que los empresarios aporten dichos bonos”. Sin embargo, no aclaró el mecanismo con precisión.

Finalmente, se refirió a la Ley de Cultura. Reconoció que “fue una ley que se hizo al vapor”, pero comentó que por ahora no se plantearán modificaciones a esta normatividad. “La Ley de Cultura está en pañales, incluso hace unos meses se publicó su reglamento… así que no podemos hablar de reformas, porque lo primero es echarla a andar y ver cómo podemos fortalecerla con algunas modificaciones (en el futuro)”, advirtió.

ESPERAN SANCIONES

Carlos Anaya, presidente de la Caniem, fue consultado ayer sobre las iniciativas presentadas por el diputado Mayer. En general, celebró las propuestas y aseguró que trabaja de la mano con el Congreso, aunque explicó que se quiere poner especial atención en el tema de las sanciones.

“Nosotros proponemos modificaciones a la Ley y al Reglamento de la Ley de Fomento para la lectura y el Libro, para que se definan sanciones. Cuando se creó ésta se planteó que en la ley no se definirían las sanciones, porque eso iría en el reglamento, pero cuando éste se elaboró, se comentó que, si no estaba en la Ley, no podía incluirse. Entonces nos quedamos colgados de la brocha”, explicó.

“Hoy se intenta modificar ese vacío y definir quién es el vigilante del tema, ante quién se harán las denuncias y quiénes aplicarán las sanciones, pues, aunque se señala que la Procuraduría del Consumidor es la encargada, (el tema) ha quedado completamente ambiguo”, dijo.

¿Quién debería aplicar las sanciones?, se le preguntó. “No lo tenemos claro. Podría ser el Instituto del Libro, pero aún no sabemos por dónde debe ir”.

¿Cómo ve la propuesta de Efilibros? “Con agrado, es algo que ayudará a que las pequeñas y las grandes editoriales para presentar grandes proyectos… me parece que vale la pena, pero es parte de una política pública integral”.

¿Cómo operaría la tasa cero en librerías? “Por ahora no existe ningún tipo de definición ni beneficios para las librerías, ya que son vistas como un comercio más. La tasa cero permitirá que todo el IVA que una librería paga —luego de una solicitud ante la SHCP y si demuestra qué fue lo que se pagó— reciba una devolución, ya que por ahora una librería paga el IVA en luz, renta y todos los servicios. La devolución permitirá que adquieran más fondos editoriales y generar proyectos de desarrollo o ampliar su librería”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior