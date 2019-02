El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que la PGR lo obligó a aceptar un juicio abreviado.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que elementos de la Fiscalía General de la República (en ese entonces, PGR) le pusieron una pistola en la cabeza para obligarlo a aceptar un juicio abreviado.

“Me obligaron a hacerlo, me obligaron a aceptar, con una pistola en la cabeza”, dijo.

—¿Quiénes?

“La PGR”, respondió en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Reveló que, en un inicio, las autoridades le advirtieron que, de no aceptar el juicio abreviado, se le impondría una condena de 25 años en prisión.

“O aceptas el juicio abreviado y te vas con esta o te ponemos delincuencia organizaday hacemos una campaña y te quedas toda tu vida en la cárcel”, afirmó.

Después, aseguró que lo único que existe en su contra “son los dichos de unas persona que ni conozco” y que jamás ha hablado con personajes como Javier Nava, señalado de ser su prestanombres.

“Otros no los conozco y realmente no tuve nada que ver en las acciones que ellos dicen. No existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezcan. Simplemente están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido ilícitos, haber realizado conductas que la ley tipifica como delitos y por el simple hecho de decir que lo hicieron por órdenes mías les dan criterios de oportunidad.

“Son testigos protegidos sin problemas y sin acción, cuando ellos cometieron los delitos y que por haber sido gobernados estoy aquí”, afirmó.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

