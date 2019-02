El delantero argentino no oculta su oscuro pasado en el mundo de las sustancias ilícitas mientras militaba en Argentina

El actual atacante del Club Necaxa, Brian Fernández, habló en una entrevista de radio para Primer Tiempo dónde reconoció lo difícil que fue estar involucrado con las drogas a su corta edad, mientras militaba para el Racing de Avellaneda de Argentina.

“La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al futbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. Intento salir acompañado, antes salía solo y no volvía más” dijo ‘El Tanito’.

“La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Hace un año que no veo a mi hija (Delfina). Es duro estar lejos, aunque hablamos todos los días. Estoy contento por poder darle todo lo que necesita, lo que yo no pude tener en mi infancia” añadió el casaca número 11 de los Rayos.

Poco después de haber sido fichado por ‘La Academia’ en el 2015 Brian Fernández dio positivo a dos controles antidoping y en el 2017 volvió a las canchas, el suramericano recuperó su nivel en Unión La Calera de Chile que lo catapultó al Necaxa con quienes lleva siete goles en este Clausura 2019.

Fernández combatió su adicción a los estupefacientes en Baja del Sol, centro de rehabilitación ubicado en Tijuana cuyo dueño es el boxeador Julio César Chávez.

“La pelota cura heridas. Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien” finalizó Brian Fernández.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio