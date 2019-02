El defensa Igor Lichnovsky asegura que fue de los jugadores tomar la iniciativa para señalar que el equipo está unido

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el polémico video lanzado por Cruz Azul en redes sociales, donde el plantel contraatacaba los comentarios hechos por un reportero, Igor Lichnovsky dio la cara y recalcó que fue una iniciativa de los jugadores.

“El tema nació netamente de parte nuestra, de los jugadores. Pónganse en el lugar del jugador, salen unas palabras de una persona atacando, si de ti dicen algo que es mentira, eso obviamente hace que queramos defendernos”, mencionó.

Y es que lo que molestó al interior del vestidor celeste, según el defensa central, fue el “ataque personal”, provocando que todos los jugadores quisieran aclarar que era mentira.

“Que el camarín (vestidor) esté partido no existe y salimos netamente a eso, a decir que no voy a aceptar que digan algo de mí, aclaramos una situación, no pensamos agravar a nadie, simplemente que no digan cosas que de nosotros no han salido, que no es cierto”. comentó.

Por último, sobre el interior del plantel y del grupo, Lichnovsky no da paso a que se hable de una ruptura dentro del plantel y asegura que de los malos momentos salen buenas cosas.

“La unión está desde el comienzo, sigue la misma unión, yo vivo bajo las reglas bíblicas y yo sé que, en medio de las tormentas, tempestades, problemas es donde más nos afianzamos, más unión hay.”, finalizó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior