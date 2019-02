En los últimos días, el huevo ha incrementado considerablemente su costo en Culiacán y los consumidores llegan a pagar en supermercados hasta 65 pesos por 30 piezas, en tanto, los vendedores no ofrecen una justificación razonable por el aumento.

En los principales supermercados de la ciudad el precio oscila entre 61.90 y 65 pesos, dependiendo la marca, mientras que el mercado municipal se vende entre 58 y 60 pesos, razón por la que algunos buscan ofertas.

“En el súper siempre es más caro; aquí el huevo es huevo pesado, es huevo grande, no es huevo chico”, dijo una locataria del Mercado Garmendia, en Culiacán.

Sin embargo, los consumidores encuentran estos precios excesivos para quienes apenas logran ganar un salario mínimo.

“Suben más los precios que el sueldo; el sueldo ha subido como unos tres pesos y los precios suben más del doble”, expresó María, habitante de Culiacán.

Otros aseguran que el aumento de precios ha provocado que compren menos productos, pero en el caso del huevo, es indispensable para su dieta y lamentablemente el sueldo no alcanza.

En poco tiempo el precio de la cartera de huevo ha subido hasta diez pesos;según lo dicho por algunos comerciantes, el problema es que los distribuidores no han informado las razones.

“La cuestión es que no lo subimos nosotros porque queramos, el proveedor nos sube los precios del huevo y nosotros también tenemos que subir lo que sube el proveedor”, expresó José Luis Salazar, otro locatario del mercado.

Los comerciantes esperan que el precio se estabilice para no perder clientes, pero no tienen ninguna garantía de que no pueda seguir aumentando.

Durante enero el precio de la cartera de huevos con 30 piezas podía comprarse en el mercado municipal en 48 pesos.

