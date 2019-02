Ante la caída del turismo en los pueblos mágicos por inseguridad, que en lugares como Real de Asientos ha disminuido hasta 60% en los últimos años, en el Senado de la República llamarán al gobierno federal a reforzar la seguridad en los destinos y a restituir los recursos anuales que recibían de la federación, pero que este año fueron cortados.

El presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, dijo que este sector representa la tercera fuente de economía del país, pero requiere de “una buena promoción y una buena seguridad en los destinos turísticos” para mantenerse; lamentó que la Cámara de Diputados recortó del presupuesto 2019 el Programa Pueblos Mágicos, que daba recursos adicionales a los 121 destinos en todo el país.

“Absolutamente (no recibieron) nada de recursos, es nulo, es muy lamentable y por eso el día de mañana nos vamos a reunir con presidentes municipales, con senadores de la Comisión de Turismo y vienen algunas secretarias de los estados que tienen la responsabilidad del turismo, porque no es posible una fuente, la tercer fuente de economía del país, que es el turismo, y un programa como es el de pueblos mágicos haya quedado totalmente cancelado, desde mi punto de vista particular como presidente de la Comisión”, dijo este martes a Excélsior.

De acuerdo a testimonios de trabajadores del sector turístico difundidos este martes por Grupo Imagen, en Real de los Asientos, primer pueblo mágico de Aguascalientes, el turismo disminuyó drásticamente, principalmente en los últimos meses por los hechos de violencia que se vivieron en la comunidad de Guadalupe de Atlas.

“La seguridad es un tema de competencia tripartita, es responsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipios, y por supuesto que a los destinos turísticos se les debe poner mayor énfasis; se requiere mucha coordinación de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil organizada, de los prestadores de servicio, taxistas, restauranteros, etcétera. Con una participación activa ciudadana es un buen camino para mejorar los destinos y reducir los índices de inseguridad que se viven”.

El senador confió que la eventual Guardia Nacional coadyuvará a la seguridad del país y con ello volverá la confianza en los principales destinos turísticos.

