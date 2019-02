Paco Jémez elogia al futbolista mexicano

Paco Jémez requirió de un año en la Liga Bancomer para descubrir que el jugador mexicano, desde su punto de vista, está entre los mejores del mundo por su capacidad técnica, física y hasta lo disciplinado que es.

“El futbolista mexicano me sorprendió muy gratamente, creo que es completísimo, competitivo, fuerte físicamente, tácticamente disciplinado, buen profesional. A mí cuando me preguntan por un futbolista mexicano, lo primero que digo es ‘fíchalo’. Si es bueno, fíchalo porque se adapta casi a cualquier sitio’. A mí me sorprendió para bien y lo digo de corazón, para mí el futbolista mexicano está entre los mejores del mundo desde mi punto de vista”, explicó en entrevista con José Ramón Fernández para Futbol Picante.