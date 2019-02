A dos meses del accidente, el líder nacional del PAN acusó que “hay mano negra y hay quienes se beneficiaron de la muerte de Martha Erika”

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que el hecho en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no fue un accidente, sino que fue provocado.

Aseguró que mientras no haya información y exista un “silencio sospechoso” del gobierno federal, lo único que se puede pensar es que “hay mano negra” y que algunos se beneficiaron del accidente aéreo donde perdieron la vida, la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

“Hay mano negra en esto que se quiso presentar como un accidente, y hoy con las pocas evidencias que lo acrediten y al no tener un veredicto oficial y científico a 60 días, no hace ver que no fue un accidente, sino un hecho provocado. Sino tenemos una evidencia siendo un día con buen clima, con un equipo en condiciones, con pilotos expertos te hace pensar que fue provocado, además de que el helicóptero cae de cabeza, cuando éste por el equipo que trae podría no desvanecerse”, señaló.

Cortés Mendoza dijo a EL UNIVERSAL, insistió que las investigaciones sobre el accidente aéreo, siguen “estancadas” y no ayuda a dar certeza a la contienda electoral que está por arrancar, al contrario, genera más incertidumbre entre los poblanos y la sociedad.

“Exigimos al gobierno federal no meter las manos en los tribunales electorales, ni en las elecciones de Puebla, ni de ningún otro estado. Le exigió apegarse a la Constitución y a sus leyes secundarias, respetando siempre a los ciudadanos para que elijan a sus autoridades mediante el voto libre y secreto”, destacó.

Cortés Mendoza agregó que ante el “silencio sospechoso” por parte del gobierno de López Obrador, es que exigen se les informe de las causas del accidente donde murieron sus compañeros de partido y tres personas más.

“Las investigaciones emprendidas por el gobierno federal brillan por su ausencia. Mientras no tengamos resultado de las investigaciones, el silencio cómplice solo seguirá alimentando las sospechas y las especulaciones, y pueden llevarte a confirmar que no fue un accidente sino un hecho provocado”, afirmó.

ALISTA GOBIERNO FEDERAL INFORME

Apenas ayer, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que alista un informe sobre el avance de las investigaciones.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, informó: “Tiene que haber un informe porque es una investigación abierta de interés nacional, tendrá que dar un informe en estos días respecto al estado que están las investigaciones, los peritajes que se mandaron a hacer fuera del país… del organismo aeronáutico de naciones unidas que intervino”.

El 24 de diciembre pasado, la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo.

Por ello, el 2 de junio se realizarán elecciones extraordinarias en Puebla, en donde la precampaña ya inició el 24 de febrero y se prolongará hasta el 5 de marzo. La campaña arrancará del 31 de marzo al 29 de mayo.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal