“Nos estamos adelantando porque estamos a contrarreloj, estamos haciendo los preparativos necesarios para no perder un solo día, se aprueba la Guardia ahora y mañana estamos listos para detonar todas las acciones que le den vida”, adelantó. Por lo que urgió a los diputados federales a que aprueben el proyecto que envió el Senado “exactamente como está”, pues aunque “no fue nuestra iniciativa estamos completamente de acuerdo con ella y aún si no estuviéramos de acuerdo con algunos de sus términos valoramos mucho que tenga un respaldo unánime”.

Mientras que el presidente López Obrador destacó que la Guardia llegará a lugares de la sierra donde no existe ni un solo policía. “La Guardia va a estar en la Sierra de Zongolica, va a estar en Tlapa, Guerrero, en La Montaña; va a estar en Chilapa, desde luego en Acapulco, va a estar en Tijuana, va a estar en todo el país. Ya en el terreno de la acción es el que tengamos presencia para que la población esté protegida, que no haya homicidios, robos ni secuestros”, destacó.

Cancela Presidencia consulta El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, confirmó que la consulta que prometió López Obrador para que el 21 de marzo los ciudadanos decidieran si se echaba a andar la Guardia no se hará, porque ya se debatió suficiente en el Congreso. El 22 de noviembre, López Obrador anunció en entrevista con Azucena Uresti, en MILENIO, que el 21 de marzo haría la consulta para que la gente defina tres temas: la Guardia Nacional, juzgar a los ex presidentes y la relacionada con seguir con su consejo asesor empresarial. Sin embargo, el vocero del gobierno federal dijo que consideran que con el debate que ya se realizó en el Poder Legislativo, la consulta para la Guardia Nacional ya no es necesaria.

“El debate en el Congreso se llevó a cabo, todos los actores han emitido una opinión sobre la Guardia, el Congreso ha sido sensible para incorporar algunas preocupaciones y quedó demostrado que no es militarización, es una fuerza policiaca de paz que tiene más como una intención de policía de proximidad que un cuerpo militar”. Ramírez dijo que la Guardia es un cuerpo que garantizará la seguridad de los ciudadanos y no se enfocará en perseguir a algunos capos y proteger a otros.