El torneo que está por comenzar será el primero que tendrá la selección mayor femenina con este técnico en el banquillo tras la salida de Roberto Medina

Un reto tras otro. Apenas hace un año, Christopher Cuéllar llevó a la selección mexicana femenil Sub 20 al campeonato de la Concacaf al derrotar a Estados Unidos en ronda de penales. Más tarde, los resultados no fueron los esperados, pues México no pasó de la fase de grupos en la Copa del Mundo al culminar como terceras de grupo. Ahora, Christopher Cuéllar enfrentará su primer reto al frente del Tri Femenil mayor.

A inicios de año, el 11 de enero se dio a conocer a Christopher Cuéllar como el nuevo estratega de la selección mayor femenina de México, sustituyendo a Roberto Medina y con ello, su primera convocatoria de 26 jugadoras, la cual finalmente culminó en una lista de 20 integrantes.

Algunas de las sorpresas fueron Alejandría Godínez, quien ya había sido convocada en ocasiones anteriores pero sin permanecer en la lista definitiva; Joana Robles y Adriana Iturbide, quienes han tenido una muy buena participación con Atlas en el presente torneo; el llamado a las jóvenes Daniela Espinosa, Alexia Delgado, Katty Martínez y Lizbeth Ovalle, quienes formaron parte del combinado que obtuvo el campeonato Sub 20 de la Concacaf.

De todas las convocadas, 11 forman parte de equipos participantes en la Liga MX Femenil, tres juegan en clubes universitarios estadunidenses, dos en la liga femenina de Islandia y tres participan en la Liga Iberdrola en España.

Roberto Medina no logró clasificar a la selección mexicana al Mundial Femenino 2019 a disputarse en Francia, por lo que Cuéllar deberá empezar su mandato al frente de este equipo con el pie derecho. Su debut será este miércoles, en el duelo ante Italia a las 5:00 horas.

Aquí te compartimos las fechas y horarios de los partidos que disputará México en la Copa Chipre:

México vs Italia

Miércoles 27 de febrero | 05:00 horas

Tailandia vs México

Viernes 1 de marzo | 05:00 horas

México vs Hungría

Lunes 4 de marzo | 10:00 horas

Esta nota originalmente se publicó en Milenio