En una noche en la que las sorpresas se sucedieron una tras otra, Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, se llevó tres premios Oscar, entre ellos Mejor Película de Habla No Inglesa

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la película mexicana Roma, dirigida por Alfonso Cuarón no obtuvo el máximo premio de la noche, el Oscar a Mejor Película, el cual fue para Green Book: Una amistad sin fronteras, sí obtuvo tres preseas de las diez a las que estaba nominada: Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película de Habla No Inglesa, categoría conocida comúnmente como Mejor Película Extranjera.

“Esta es una película mexicana. Este premio pertenece a México. No es solo que el 95% del equipo y el 100% del reparto sean mexicanos, sino que la temática, el paisaje, todo es México. Esta cinta no existiría si no fuera por México. Y no podría estar aquí si no fuera por México”, dijo Cuarón en la rueda de prensa posterior a la ceremonia, informó la agencia EFE.

Confió en que Roma pueda abrir camino a una mayor representación de los hispanos en el cine y un mayor eco del cine latino.

“(Los premios) facilitan las puertas para la apreciación del cine en nuestro idioma en general, y del mexicano en particular (…). Me da mucho gusto que se esté celebrando Roma de esta manera, pero creo que este año y los anteriores ha habido películas tan o más importantes que Roma que no han encontrado su lugar. Ojalá Roma facilite algunas de esas puertas”, señaló.

En la recta final de la 91 edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el cineasta mexicano Guillermo del Toro subió al estrado y, a pesar de estar enfermo de gripa una noche anterior, dijo que no podía perderse ese momento para entregar el Oscar a Mejor Director. Acto seguido presentó a los nominados y, al abrir el sobre: “Éste nombre sí lo puedo pronunciar… ¡Alfonso Cuarón!”, señaló.

“Tengo que agradecer a mucha gente. Obviamente a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira (actrices), quienes son impresionantes. A Gabriela Rodríguez y a Nicolás Celis, que son parte de la producción… También a Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu.

“Tengo que reconocer a la Academia por reconocer una película centrada en una mujer indígena, una trabajadora del hogar que es como muchas, como una empleada sin derechos y que está relegada al silencio y la oscuridad.

“El cine tiene la responsabilidad de mirar a aquellos que no son vistos por otros. Muchas gracias a Libo, muchas gracias a mi familia y muchas gracias a México”, expresó Cuarón tras ganar la estatuilla a Mejor Director, la cual Del Toro mantuvo en sus manos.

Roma también recibió el Oscar a Mejor Fotografía, premio con el que Alfonso Cuarón hizo historia al ser el primer director que realiza la fotografía de su propio filme y es galardonado con un Oscar.

Además, Cuarón recibió la estatuilla a la Mejor Película de Habla No Inglesa, convirtiendo a Roma en la primera película mexicana en llevarse esta categoría.

Otra de las ocasiones en las que el nombre de México salió a relucir fue al inicio de la ceremonia en el Dolby Theatre, en la ciudad de Los Ángeles, cuando subieron al estrado las comediantes Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph, quienes bromearon con el hecho de que la noche no iba a tener un anfitrión e hicieron una declaración meramente política al decir que era prudente hacer una actualización para los televidentes que estaban sintonizando la ceremonia: “No hay un anfitrión esta noche, no hay una categoría de Oscar Popular y México no va a pagar el muro”.

Las sorpresas no se hicieron esperar durante toda la velada. La tendencia en la temporada de premios apuntaba a que Glenn Close se alzaría como la ganadora del Oscar a Mejor Actriz —dada la cantidad de premios que obtuvo en las últimas semanas—, pero la británica Olivia Colman le arrebató la presea gracias a su trabajo en La favorita, del director griego Yorgos Lanthimos.

“Esto genuinamente me está estresando. ¿Es un Oscar, verdad? Glenn Close, quiero ser como tú, eres maravillosa”, expresó Colman.

Lo mismo sucedió con el Oscar de Mejor Actor, pues aunque muchos apostaban por Christian Bale para ganar la estatuilla, todo se quedó en un mero deseo, pues la presea fue para Rami Malek por su papel del fallecido cantante Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

“Quizá no era la elección obvia, pero funcionó, aquí estoy”, expresó Malek.

Cabe destacar que Bohemian Rhapsody también ganó los Oscar a Mejor Edición de Sonido, Mezcla de Sonido y Edición, llevándose a casa la mayor cantidad (cuatro) de estatuillas.

A pesar de que todo México estaba con los dedos cruzados para que Marina de Tavira se llevara el premio a Mejor Actriz de Reparto, sin embargo Regina King fue la elegida por la Academia para tal honor. Además de agradecer a su madre, King le dijo a las actrices con las que competía, que “es un honor tener mi nombre junto al suyo”.

En el rubro de Mejor Actor de Reparto el triunfador fue Mahershala Ali por su trabajo en Green Book: Una amistad sin fronteras. El actor, quien ya posee dos Oscar en su historia, ya tenía asegurada una estatuilla más, la cual dedicó a su abuela.

Las sorpresas no pararon a lo largo de la noche y Green Book: Una amistad sin fronteras sumó otra estatuilla, la segunda de la noche, al obtener el Oscar a Mejor Guion Original, mientras que el Oscar a Mejor Guion Adaptado fue para El infiltrado del Kkklan, de Spike Lee, quien además de hablar del racismo, un tema que se mantiene vigente, cerró su discurso con la frase “Haz lo correcto”, haciendo referencia a su filme homónimo, que se estrenó exactamente hace 30 años.

La actriz y cantante Lady Gaga obtuvo el primer Oscar de su carrera, el de Mejor Canción Original, por la canción Shallow, que es parte de la película Nace una estrella, dirigida y también protagonizado por Bradley Cooper.

“Esto es el resultado de un trabajo duro de muchísimo tiempo. De lo que se trata es de no rendirse. No se trata de cuántas veces te rechacen, se trata de ser valiente y levantarte las veces que sean necesarias”, comentó la cantante, quien momentos antes de subir al estrado por su presea, tomó el escenario junto a Bradley Cooper para interpretar en el piano dicha canción, la cual compuso junto a Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

El Mejor Diseño de Producción fue para Black Panther, del director Ryan Coogler, que también ganó como Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Música Original.

En cuanto al Oscar a Mejor Efectos de Sonido fue para El Primer Hombre en la luna.

El único Oscar que se llevó la cinta El vicepresidente. Más allá del poder fue la de Mejor Maquillaje y Peinado.

El galardón al Mejor Documental fue para Escalada libre (Free Solo), mientras que la Mejor Película Animada fue para Spider-Man: un nuevo universo , en la que trabajaron 24 animadores mexicanos.

El Oscar a Mejor Cortometraje Animado fue para Bao, de Pixar, el de Mejor Cortometraje para Skin, y el Mejor Documental fue Period. End of Sentence, relacionado con el periodo menstrual.

Con información de EFE

Ganadores

MEJOR PELÍCULA: Green Book: una amistad sin fronteras

Green Book: una amistad sin fronteras MEJOR DIRECTOR: Alfonso Cuarón, por Roma

Alfonso Cuarón, por Roma MEJOR ACTOR: Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody MEJOR ACTRIZ: Olivia Colman, La favorita

Olivia Colman, La favorita MEJOR ACTOR DE REPARTO: Mahershala Ali, por Green Book: una amistad sin fronteras

Mahershala Ali, por Green Book: una amistad sin fronteras MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Regina King, por Si la colonia hablara

Regina King, por Si la colonia hablara MEJOR GUION ORIGINAL: Green Book: una amistad sin fronteras (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly)

Green Book: una amistad sin fronteras (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly) MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA (PELÍCULA EXTRANJERA): Roma (México)

Roma (México) MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Spider-Man: Un nuevo universo

Spider-Man: Un nuevo universo MEJOR FOTOGRAFÍA: Roma (Alfonso Cuarón)

Roma (Alfonso Cuarón) MEJOR EDICIÓN: Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Bohemian Rhapsody (John Ottman) MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Black Panther (Hannah Beachler y Jay Hart)

Black Panther (Hannah Beachler y Jay Hart) MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Black Panther (Ludwig Goransson)

Black Panther (Ludwig Goransson) MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Shallow, de Nace una estrella (música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt)

Shallow, de Nace una estrella (música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt) MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: Bohemian Rhapsody (John Warhurst y Nina Hartstone)

Bohemian Rhapsody (John Warhurst y Nina Hartstone) MEJOR MEZCLA DE SONIDO: Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali)

Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali) MEJORES EFECTOS VISUALES: El primer hombre en la luna (Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm)

El primer hombre en la luna (Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm) MEJOR GUION ADAPTADO: El infiltrado del KKKlan (Spike Lee)

El infiltrado del KKKlan (Spike Lee) MEJOR DOCUMENTAL: Escalada libre (Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi)

Escalada libre (Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi) MEJOR PELÍCULA CORTA DE ACCIÓN REAL: Skin (Guy Nattiv y Jaime Ray Newman)

Skin (Guy Nattiv y Jaime Ray Newman) MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO: Bao (Domee Shi y Becky Neiman-Cobb)

Bao (Domee Shi y Becky Neiman-Cobb) MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Period. End of Sentence(Rayka Zehtabchi y Melissa Berton)

Period. End of Sentence(Rayka Zehtabchi y Melissa Berton) MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO: El vicepresidente: más allá del poder(Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney)

El vicepresidente: más allá del poder(Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney) MEJOR VESTUARIO: Black Panther (Ruth Carter)

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior