Tras la reciente cancelación de operaciones de Uber y Cabify en Barcelona, esta app de transporte social, busca aprovechar la oportunidad para crecer

BARCELONA, ESPAÑA .- Sin Uber o Cabify en las calles, estos días en Barcelona queda la opción de pedir un servicio de transporte privado a través de SoMo app.

“Estamos tratando de construir un servicio de movilidad en un ambiente en el que los servicios que hay están concentrando la demanda en sus propios servicios, pero la visión de la movilidad debe ser más amplia que eso. No solo debe ser basada en servicios privados si no en plataformas abiertas que nos ayude a llegar, de punto A a un punto B, con diferentes opciones”, dijo Liad Itzhak, vicepresidente senior de HERE Mobility en entrevista con Expansión.

Si bien este servicio se trata de una aplicación de transporte que se descarga en tu smartphone para solicitar un viaje- tal como lo hacen sus competidores- la app tiene varias opciones para pedir un viaje u organizar una ruta de transporte compartido entre usuarios, por lo que no depende exclusivamente de autos privados.

Itzhak explicó que este se trata de una plataforma que junta en un mismo lugar ofertas de servicios públicos y privados, como taxis de calle, apps de movilidad o rutas de metro y camión, y ofrece al usuario la mejor ruta para moverse de manera multimodal.

El directivo describió esta oferta como “neutral”, tanto para los proveedores de servicio como para los usuarios ya que busca tener un enfoque más social que mantenga comisiones más bajas para quienes prestan el servicio y que evite el cobro de tarifas dinámicas para las personas.

“Nuestro modelo de negocio por ahora es cobrar una comisión a los proveedores de servicio por cada viaje pero nuestras comisiones se mantienen en un porcentaje de un sólo dígito. Son menores al mercado de otras apps de transporte privado”, dijo el ejecutivo.

En México, por ejemplo, la comisión por cada viaje de Uber es de 25% mientras que las de Cabify- y ahora también Easy- son de 20% por viaje.

Hasta el momento, SoMo app, opera con una flota de 20,000 vehículos (de diferentes tipos) en todo España y trabaja con proveedores como Taximes y Taxi Ecologic en Barcelona, Pide en todo España y Radio Taxi Madrid en dicha ciudad.

En las 350 ciudades en la que opera hoy en día esta plataforma ya cuenta con 500 proveedores de servicio que ofrecen sus viajes a través del sistema.

Aunque si bien esta plataforma ya suma algunas semanas de operación en la ciudad de Barcelona al preguntarle a la gente en la calle sobre alguna opción alternativa de transporte tras la salida de Uber y Cabify, la única opción que viene a sus mentes es el taxi y advierten que esto ha encarecido los viajes.

¿Qué otra app se puede usar sin Uber o Cabify?

“No, no hay. Usamos el taxi pero abusan los conductores”, dijo entre risas el dependiente de una tienda de telefonía en el aeropuerto de la ciudad.

“Antes era más barato Uber pero pues los echaron”, dijo Gonzalo quien trabaja como chofer privado para una empresa tecnológica.

El pasado primero de febrero de 2019, las tensiones entre las organizaciones de taxistas en Barcelona y las plataformas Cabify y Uber terminaron por hacer que éstas últimas optaron por dejar de operar en la ciudad.

La decisión vino después de que la Generalitat de Barcelona, autoridad legislativa de la comunidad Catalana, puso restricciones de operación a los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) como Uber y Cabify. La medida indicó que el tiempo de espera entre la solicitud de servicio y el inicio del viaje debe ser de 15 minutos y que no se permite que los autos circulen en las calles buscando clientes a través de geolocalización.

Esta medida, impulsada por los grupos de taxistas en Barcelona, llevó a las tecnológicas a tomar la decisión de salir de este mercado. Los taxistas argumentan también que la presencia de las tecnológicas ha encarecido el costo de los viajes y acaparado el mercado, lo que a ellos les ha impactado en su fuente de empleo.

La base son los mapas

Detrás de la intención de una app social que conforme una plataforma multimodal, SoMo cuenta con el soporte tecnológico de Here Mobility, la proveedora de servicios de navegación alemana, similar a Google Maps o TomTom, que antes era propiedad de Nokia.

La marca surgió después de que Nokia adquirió Navteq en 2007 por 8,100 millones de dólares para desarrollar sus propios servicios de navegación; sin embargo, posteriormente la firma se renombró a HERE Mobility y finalmente se vendió a un conglomerado alemán, Daimler- propiedad de Mercedes Benz, BMW y Audi- por 2,800 millones de dólares en 2015, desde donde ahora actúan solo como proveedores de servicio para otras tecnológicas.

SoMo app es una de sus primeras acciones directas de cara al consumidor final.

