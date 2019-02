¿Qué equipo se quedará con Antonio Brown?

• Washington. Los Redskins están desesperados. Los fanáticos, no tiene idea de quién será el mariscal de campo de 2019, no tiene idea de quién será el entrenador en 2020, no han ganado un partido de playoffs en 14 años, y tiene un propietario asediado en busca de algo que saque a su equipo de la suciedad y el fango de la mediocridad. Esto también encaja con el plan de Pittsburgh de querer expulsar a Brown de la AFC. El problema, obviamente, sería encontrar un mariscal de campo para llevarle la pelota a Brown. Pero Washington es un equipo que ama ganar la temporada baja y no lo ha hecho en mucho tiempo. Me sorprendería si Bruce Allen y Kevin Colbert no hablan de Brown.