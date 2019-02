Tiger lucía serio, como si estuviera consciente de que hace años no encuentra a ese jugador memorable, aunque aún es celebrado por los aficionados como si todavía fuera el número uno del mundo. Hace tiempo que no lo es y parece difícil que lo consiga, pero los aficionados lo siguen recordando por una trayectoria que fue una gesta.

Como en los días previos, Woods falló en el green, el golpe decisivo se le escapaba y este domingo, pese a los tres birdies que logró, vol-vió a cometer un bogey que pesó en la suma total.

Al final de cada día mejoraba, dijo Woods; “desafortunadamente fallé en el putt, como me ha pasa-do las últimas semanas y eso no ha sido bueno”.

Woods, quien durante las cuatro jornadas del torneo lucía encapsulado en su juego, fue más amable con los aficionados al terminar el campeonato.

Las multitudes fueron increíbles, dijo Tiger; la cantidad de niños, el público a tope, fue muy emocionante. Nunca había jugado en México y la experiencia fue increíble.

El campeón Dustin Johnson lucía sereno tras conseguir su vigésima victoria de la PGA. Sabía que había jugado impecable estos cuatro días y este trofeo era el resultado de su efectividad.

Luché las últimas semanas después de ganar en Arabia Saudita, contó Johnson, pero esta semana le pegué muy bien. Rory McIlroy está jugando muy bien y no estaba lejos de mí, así que sentí nervios en la primera vuelta y eso me dio impulso.

Lejos de esos lugares celebratorios, el mexicano Abraham Ancer trató de asimilar el trago amargo en casa. Terminó en el puesto 39 con un total de 284 golpes. Un torneo que a decir de Woods, debió presionarlo al salir como el jugador local ante su público. Ancer llegó a sentirse mejor el sábado, pero resumió: cuando mejor te sientes, el golf te puede dar una cachetada.

Los cuatro días del torneo fueron parecidos, dijo Ancer; fue una batalla contra el campo de Chapultepec, que no se deja, Quizás debería venir a practicar más seguido a Ciudad de México, pero peleé y no me di por vencido. Fue una semana frustrante, pero jamás me di por vencido.

Ancer jugó un par de días junto a Tiger, lo cual le dejó una experiencia muy emotiva, dijo al finalizar el torneo.

Había mucho apoyo de la gente, a pesar de que yo iba en rachitas malas, la afición siempre alentó. Algunos jugadores se habrían frustrado con el resultado, pero dejé todo en la cancha y me queda la espinita para regresar el próximo año, concluyó Ancer.