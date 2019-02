Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó hoy al cineasta Alfonso Cuaron por los tres premios Oscar que la cinta Roma obtuvo el domingo y lamentó que “en México todavía hay mucho racismo”.

López Obrador dijo que la obra de Cuarón es “una gran película” y que esperaba conversar hoy con el realizador. “Nos da mucho gusto que un mexicano, un grupo de actores profesionales tengan este rconocimiento tan importante en el cine”, señaló.

Al ofrecer la conferencia matutina dijo no haber tenido todavía oportunidad de haber visto el filme. “Estoy en deuda, pero en cuanto tenga tiempo la veo”, comentó, al destacar que anoche no pudo comunicarse con Cuarón “porque yo me acuesto temprano”.

-Cuarón ha dicho que México es profundamente racista, ¿coincide? -se le preguntó

-Totalmente de acuerdo con él, en México todavía, desgraciadamente, hay mucho racismo. Y lo abrazo desde aquí, lo felicito.

La cinta ‘Roma’ de Alfonso Cuarón se encuentra nominada a 10 premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. En México, la gente acuda al Roma Fest y otros eventos en la colonia Roma de la capital del país para ver en vivo la transmisión de este evento.

Esta nota originalmente se publicó en La Jornada