Nueva York. Amenazas de muerte, de acciones militares y otras formas de intervención –todas ilegales según el derecho internacional– están entre las opciones abiertamente comentadas en Washington para su operación de cambio de régimen en Caracas, después del fracaso de lo que fue un intento de golpe de Estado anunciado para el sábado.

El vicepresidente Mike Pence viajará a Colombia este lunes para reunirse con el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, casi todos los integrantes del llamado Grupo de Lima y otros donde se espera un plan B, ya que la avalancha e insurrección que anunció Washington y la oposición para el sábado nunca se materializó.

Todas las opciones están sobre le mesa, repitió el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la pregunta de si Estados Unidos contempla una acción militar para lograr lo que la oposición venezolana y sus aliados en la región no pudieron el sábado.

En entrevista con CNN, Pompeo calificó que el sábado fue un día trágico, porque hubo muertos y heridos como resultado de un tirano que negó alimento a hambrientos y medicina a enfermos; repitió que la política de Washington es apoyar al pueblo venezolano y anunció que en la reunión del Grupo de Lima este lunes, se considerarán más acciones. Insistió en que el único objetivo inmediato es entregar asistencia humanitaria y rehusó abordar el tema de que organizaciones como la Cruz Roja y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas la califican de asistencia politizada o que el control del petróleo es un objetivo, tal como lo mencionó su colega John Bolton con anterioridad.

Pompeo reiteró que la misión es asegurar que el pueblo venezolano obtenga la democracia que tanto merece y que los cubanos y los rusos, quienes han llevado a ese país a la ruina durante años, ya no tengan influencia. Y una vez más apeló a los militares venezolanos a voltearse en contra de Nicolás Maduro. Ante la pregunta de que no se logró lo deseado por Washington este sábado, insistió en que no se puede pronosticar el fin de un régimen, pero que eso sucederá.

En otra entrevista, con Fox News, Pompeo buscó interpretar lo ocurrido el sábado como un avance, al afirmar que el pueblo venezolano “entiende que Juan Guaidó es el presidente legítimo… y estamos apoyando eso” y que lo hecho por el tirano enfermo este sábado fue lo peor de lo peor. Al preguntarle qué significaba su declaración del sábado de que Estados Unidos tomaría acción, pareció no tener, o no deseaba ofrecer, mayor respuesta, aparte de: ya hemos emprendido acciones en apoyo a los venezolanos y estamos confiados en que los días, semanas y meses siguientes, el régimen de Maduro entenderá que el pueblo venezolano hará que sus días estén contados.

Mientras tanto, al que algunos llaman canciller de Trump para América Latina, el senador cubanoestadunidense Marco Rubio, tuiteó una imagen antes del arresto del líder libio y otra poco antes de que fuera asesinado en público Muammar Kadafi, sin comentario, lo que algunos interpretaron como una amenaza de muerte dirigida al presidente Maduro. Rubio no explicó nada sobre el tuit.

También publicó en la misma red social otra sobre el general panameño Manuel Antonio Noriega estando libre, y otra cuando ya estaba preso por el ejército de Estados Unidos, que invadió su país.

La noche del sábado, Rubio tuiteó que después de conversaciones con líderes regionales sobre los crímenes cometidos hoy por el régimen de Maduro se abre la puerta a varias acciones multilaterales potenciales que no estaban sobre la mesa hace sólo 24 horas.

Expertos estadunidenses entrevistados por los medios aquí abiertamente especulan sobre el uso de fuerza militar para derrocar al gobierno venezolano. No hay duda de que una intervención militar para resolver la crisis venezolana es más plausible que nunca, afirmó Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano en entrevista con el Washington Post, señalando que Guaidó está haciendo eco de la frase de Trump de que todas las opciones están sobre la mesa, algo que es ampliamente interpretado como seria consideración de una acción militar.

Otros han evaluado fríamente los costos, consecuencias y beneficios de todo tipo de acciones bélicas de Washington, desde ataques aéreos, hasta operaciones relámpago de fuerzas especiales, y señalando escenarios de otros operativos en el pasado, incluidos Irak y Panamá.

Pero para otros que no se presentan como expertos en política, los ecos son preocupantes. Desafortunadamente, la inercia sobre cambios de régimen en Venezuela se parece notablemente a lo que sucedió al aproximarse la invasión estadunidense de Irak en 2003. Como uno de los soldados que ilegalmente invadieron Irak, esto me asusta. Sé que es un golpe/invasión ilegal cuando veo uno, escribió el veterano militar Kevin Tillman en Truthdig.

En la ceremonia de los Premios Spirit para cine independiente festejado el sábado, el director Boots Riley (también rapero), ganador de Mejor Obra Prima para su muy elogiada película Sorry to Bother You, declaró desde el podio Todos deberíamos de alzar nuestras voces para frenar el cambio de régimen por petróleo en Venezuela.

La organización antiguerra Código Rosa lanzó una campaña para exigir que algunos de los medios masivos estadunidenses dejen de participar en lo que llaman una farsa orquestada por Trump, Bolton y Elliott Abrams, el encargado especial sobre Venezuela, disfrazando su intervención en ese país como una acción humanitaria.

Para muchos, lo que busca Trump y su gente no es nada nuevo, sino parte de una larga historia. Algunos han empezado a circular un ensayo escrito por el profesor de historia John Coatsworth, ahora publicado en 2005 por ReVista, de la Universidad de Harvard, que comienza: En poco menos de cien años entre 1898 y 1994, el gobierno de Estados Unidos ha intervenido exitosamente para cambiar gobiernos en América Latina por lo menos 41 veces. Eso implica una vez cada 28 meses para un siglo entero.

