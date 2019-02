El timonel de Cruz Azul, Pedro Caixinha, salió a dar conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria y aseguró de manera contundente que está firme en el banquillo y solo fue una prueba para los medios en ver su reacción.

“Yo estoy al 100% al frente, si antes no leía la prensa, ahora menos. La semana pasada no hubo apertura de medios. Tuvimos equipos invitados y fue una semana corta. Ahora que hay semanas largas hay más sesiones de entrenamiento y por eso es totalmente abierto a medios”: dijo Caixinha.

El técnico lusitano dejó en claro que no hace caso a los rumores y señaló que no dejará que eso lo afecte, ya que su principal preocupación es el club.

De paso, Pedro manifestó: “La directiva me respalda y cuando fueron por mi a Lisboa me dijeron que respetarían mi proceso y no se cortará de tajo, tenemos un compromiso con ellos (directivos) y tengo voluntad de hacer las cosas bien”.

Cruz Azul empató 1-1 frente a Veracruz el viernes pasado y se rumoreaba que Caixinha estaría fuera del cuadro Celeste.

