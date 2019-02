Taibo II dice que eso no indica “que haya aumentado la lectura”, pero considera que a mediano plazo se sentirá un cambio

A 17 días de ponerse en marcha el programa Libros para Todos, en un primer momento con el lanzamiento de 49 títulos a 49 pesos con 50 centavos, la iniciativa del Fondo de Cultura Económica (FCE) comienza a ver resultados. En palabras de Paco Ignacio Taibo II, además de haberse vendido más de 18 mil ejemplares, se incrementó la venta en sus librerías en 8.3 por ciento.

“Las librerías del FCE son muy bonitas, funcionales, se encuentran todos los libros, pero tenían poca vida del lector común y corriente. Le faltaba un gancho y la idea era traer gente a las librerías. La oferta empezó hace 17 días y hemos aumentado las ventas de las 40 librerías del FCE 8.3 por ciento, lo cual resulta una locura: ¿cómo, bajaron los precios y aumentaron las ventas?”, dice Taibo II.

Desde la perspectiva de quien aún funge como encargado de despacho de la Dirección General del FCE, había que demostrar que la operación era rentable, que no se descapitalizaba a la institución, pero además que se liberaba espacio en la bodega y, sobre todo, se volvía a traer gente a las librerías. Solo en el último fin de semana, a la Librería Alfonso Reyes –ubicada en las oficinas centrales de la dependencia– llegaron alrededor de 250 personas, cuando en promedio recibían a unas 30.

“No es indicativo de que haya aumentado la lectura con esta pequeña operación que lanzamos, pero sí ha logrado cumplir con los objetivos que quería. Son operaciones piloto. ¿Se va a sentir un cambio en la lectura? Digo que sí, pero no a corto plazo, aunque en el mediano sí se sentirá el cambio. Estamos atacando por diferentes frentes y, por ejemplo, no vamos a abandonar la bajada del precio del libro, al revés”, explica el narrador.

El primer trancazo

La primera parte de esta operación, explica Taibo II, de alguna manera se convirtió en una respuesta a la discusión que se abrió: ¿es fundamental bajar el precio del libro para aumentar el número de lectores? “Teníamos que demostrarlo y por eso la lanzamos”.

“A los críticos que dicen que bajarle el precio de los libros no resuelve el problema de la lectura ya les dimos el primer trancazo en el hocico. Y logramos dinamizar las librerías, bajar el precio de los libros, sacar los libros de bodegas y ponerlos en surtido”.

El que lee adquiere un espacio de goce, de descubrimiento, de ruptura de fronteras: no está asociado a obligación o a castigo, sino a una educación sentimental: cientos de miles de adolescentes llegaron a la prepa y los obligaron a leer El cantar del Mío Cid o la Odisea, “y crearon una relación con la lectura de ¡qué flojera!”

“Debemos dar una batalla brutal en términos de identidad y participación de los autores y las escuelas, diciéndoles que es muy divertido. No leas por obligación, lee por placer, por subversión”.

Lo primero fue lograr un equilibrio entre algunos clásicos del FCE, como Alfonso Caso, Erich Fromm, Octavio Paz, y unos libros “que nos parecían importantes y que estaban pasando desapercibidos”, a los que se sumaron los títulos de la colección Fondo 2000 que se encontraban en bodega, los que se ofrecen en ocho pesos, mientras en los de 20 predomina la literatura infantil.

“¿La crítica? Bienvenida, me pone de muy buen humor, me saca lo peor que tengo en términos de mala fe, capacidad para el debate, imaginación maligna. Sabes que es una broma, parece que viven en otro país cuando dicen ‘¿vas a sacar al Fondo fuera del circuito ilustrado?’ Me canso y ojalá pudiera, ¿y eso quiere decir dejar de publicar ciertos libros? No, quiere decir publicar otros”, asegura Taibo II.

A los 49 títulos lanzados en una primera instancia , el miércoles se presentaron otros 31, si bien el cambio verdadero, agrega, se dará cuando se presente el programa editorial, enfocado en literatura,en especial la colección Vientos del Pueblo.

Los de ocho pesos

Se puso en venta todo el Fondo 2000, donde hay literatura, biografías, historia de México, psicología y hasta literatura hindú.

Las ofertas

Entre los nuevos de 49.50 hay de Monsiváis, Joyce, Gamboa o Valadés, junto a jóvenes como Rocío Cerón y Luis Jorge Boone.

Nuevas ediciones

En la FIL Minería, el FCE anunciará su programa editorial para 2019, en donde ya se contemplan los primeros títulos de Vientos de Cambio.

Giro de 180 grados

La revista El Trimestre Económico tendrá un giro de 180 grados, luego de anunciarse la integración de una dirección colectiva, con otra visión editorial.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio