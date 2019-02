Era su regreso a la competición después de la fractura en su rodilla derecha, que se produjo en el Masters 1,000 de Shangái el pasado mes de octubre. Juan Martín Del Potro avanzó hasta cuartos en el Open 250 de Delray Beach, pero entonces su rodilla dijo basta, ante el local Mackenzie McDonald.

“No podía correr al 100 por 100. Si no tienes confianza para moverte, no es fácil. Desde que empezado a jugar, he pensado en parar”, decía el tandilense, que se planteó retirarse del partido pero que finalmente lo terminó con un resultado adverso de 6-4, 3-6 y 7-6(5). “El doctor dice que si quiero estar bien necesitaré tiempo. Ya no quiero estar más en casa viendo los torneos por la televisión. Ya pasé por esto en el pasado y fue muy malo para mí”.

La primera conclusión a sus malas sensaciones es que Del Potro podría ser baja para el Abierto 500 de Acapulco que empieza este lunes, donde defendía los 500 puntos de campeón. El torneo le había concedido una invitación al no estar apuntado pero el argentino piensa en el futuro. Y es que después del torneo mexicano aparece en el calendario el primer Masters 1.000 de Indian Wells, que también se adjudicó en la última edición.

Cabe señalar que el Abierto Mexicano de Tenis, aún no se ha pronunciado al respecto.

Esta nota originalmente se publicó en Marca