CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de percibir más de 105 mil millones de pesos por robo, pérdidas técnicas, no técnicas y cartera vencida. La cifra, incluso, supera en 57 por ciento el robo de hidrocarburos que fue calculado en 66.7 mil millones de pesos.

En conferencia, el director de la empresa del Estado, Manuel Bartlett, detalló que dicho monto tienen que ver con las pérdidas técnicas, es decir, fuga de energía, y no técnicas o robo, las cuales ascendieron a 60 mil millones de pesos, casi 30 mil millones en cada caso.

A esto se suma la cartera vencida, por 45 mil millones de pesos, de los cuales, 14 mil millones son los adeudos del gobierno federal, estados y municipios, mientras que el resto tiene que ver con la falta de pago por parte del sector residencial, comercial e industrial.

“Sí hay robo de energía. Lo ha habido desde hace muchos años. Son los que se cuelgan, las taquerías y las torterías, y todos los demás. Pero esos no son nada comparados con el robo de energía de las grandes empresas. En hoteles, en grandes industrias se manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

Durante la conferencia se dijo que el gobierno federal le adeuda 800 millones de pesos, a lo cual se suma las revisiones que deben hacer por el consumo del sistema Cutzamala, que es responsabilidad de Conagua y Semarnat, así como de los municipios, esto con el objetivo de crear un esquema que facilite el pago oportuno.

Para el director de la CFE, esta situación tiene que ver con el empobrecimiento del país, y la cultura del no pago.

A pesar de esto, Bartlett negó que se esté pensando en reducir el subsidio o aplicar un aumento en las tarifas, pues esto sería contrario al mandato presidencial de apoyar a los ciudadanos.

“No habrán apagones”

Pese a la suspensión de la cuarta subasta eléctrica y las licitaciones para las líneas de transmisión, no habrá apagones durante este año, “pues se contará con la energía suficiente para abastecer el consumo, incluso en los picos de mayor demanda”.

Así lo dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien además señaló que es una “falacia” y el inicio del “terrorismo eléctrico”, lo que aseguró la semana pasada el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.

Insistió en que no habrá apagones, pues se están analizando las necesidades a fin de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier problema.

Dijo que la empresa pagó cinco mil 800 millones de pesos por los siete ductos parados, y por ello se encuentra en negociaciones con las empresas Carso, IEnova y TransCanada, pues considera que los contratos fueron inadecuados.

