La agencia del medicamento de EU emite dos alertas sobre las transfusiones de plasma de donantes jóvenes que afirman rejuvenecer y combatir el envejecimiento y los pseudofármacos que aseguran curar el alzhéimer.

La Agencia del Medicamento de EU (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado de alerta sobre las transfusiones de plasma de donantes jóvenes que afirman rejuvenecer y combatir el envejecimiento. La FDA advierte que más que beneficios, estas trasnfusiones están asociadas con importantes riesgos: infecciones, alergias, problemas respiratorios y cardiovasculares. Y concluye que no son más que una estafa.

«No existe un beneficio clínico comprobado: ni curan, ni mitigan, ni previenen estas enfermedades y, además, existen riesgos asociados con el uso de cualquier producto de plasma», ha señalado el comisionado de la FDA Scott Gottlieb.

En los últimos años ha aumentado las clínicas que promocionan, entre las personas mayores y con más recursos, las inyecciones de plasma de donantes jóvenes como terapia para combatir el envejecimiento e, incluso, para reducir el riesgo de enfermedades asociadas como la demencia, el párkinson y el alzhéimer.

Las transfusiones están asociadas con importantes riesgos: infecciones, alergias, problemas respiratorios y cardiovasculares

Este tema ha sido considerado por el gobierno federal como una «preocupación de salud pública», ya que también se promociona como solución para la esclerosis múltiple, la enfermedad cardíaca o el trastorno de estrés postraumático. «En pocas palabras, nos preocupa que algunos pacientes estén siendo presa de personas sin escrúpulos que promocionan los tratamientos de plasma de donantes jóvenes como curas y remedios», ha denunciado Gottlieb.

El plasma no está reconocido o aprobado por la FDA para tratar afecciones como el envejecimiento normal o la pérdida de memoria, u otras enfermedades. Además, los informes indican que la dosificación de estas infusiones puede implicar la administración de grandes volúmenes de plasma que pueden estar asociados con riesgos significativos, entre los que se incluyen los riesgos infecciosos, alérgicos, respiratorios y cardiovasculares, entre otros.

Por este motivo, desalientan «enérgicamente» a los consumidores -conocidos coloquialmente como vampiros – para que no realicen esta terapia, al menos fuera de los ensayos clínicos bajo la junta de revisión institucional apropiada y la supervisión regulatoria. Al tiempo que, piden «encarecidamente» a los vampiros a consultar a sus médicos antes de considerar el uso de dichos productos.

Los beneficios del plasma han sido reconocidos durante mucho tiempo, especialmente en entornos traumáticos o en pacientes cuya sangre no puede coagularse debido a medicamentos o ciertas enfermedades

El plasma es la porción líquida de la sangre. Contiene proteínas que ayudan a coagular la sangre y se pueden usar para el tratamiento del sangrado y las anomalías de la coagulación. Los beneficios del plasma han sido reconocidos durante mucho tiempo, especialmente en entornos traumáticos o en pacientes cuya sangre no puede coagularse debido a medicamentos o ciertas enfermedades.

La FDA recuerda que las indicaciones reconocidas para las cuales la administración de plasma es segura y efectiva son concretas, e incluso para aquellos pacientes que reciben un producto de plasma para un uso reconocido, la agencia ha determinado que, aunque los beneficios del tratamiento superan sus riesgos, la administración de plasma no está exenta de riesgos.

La agencia de EU también ha alertado sobre el auge de productos «milagros» que se anuncian en Internet, pseudomedicamentos, que aseguran prevenir, tratar, retrasar o incluso curar la enfermedad de Alzheimer.

Estas supuestas curas milagrosas se etiquetan falsamente como suplementos dietéticos. Estas pseudoterapias, cada vez más frecuentes, lo única que en realidad es vender falsas esperanzas a las personas y familiares afectados.

En el mejor de los casos, los productos ofrecidos por estos estafadores no tendrán ningún efecto en el paciente; en el peor, pueden suponer unser perjudiciales. No solo no harán lo que dicen, sino que los ingredientes de estos productos pueden interactuar con y potencialmente interferir con los medicamentos.

Recuerde el dicho: «si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea». Desafortunadamente, cuando se enfrenta a un problema de salud grave, incluso a la persona más racional se le puede hacer creer que las afirmaciones son inverosímiles. De hecho, eso es lo que cuentan las empresas que venden tratamientos falsos.

Desafortunadamente, y a pesar de la gran cantidad de investigaciones científicas sobre la enfermedad de Alzheimer, no se ha demostrado que existan tratamientos que curen, detengan o reviertan la progresión de la enfermedad. la enfermedad. cura o el tratamiento detengan o reviertan la progresión de la enfermedad. La

Existen en la actulidad varios medicamentos para tratar a las personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los medicamentos funcionan mejor en las etapas iniciales o intermedias del alzheimer, y pueden disminuir algunos síntomas, como la pérdida de memoria, durante algún tiempo. Pero ninguno de estos medicamentos detiene la enfermedad.

Esta nota originalmente se publicó en abc.es