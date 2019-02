Luka Modric, más blanco que nunca. El croata y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que les une hasta el 30 de junio de 2021. De esta manera, el equipo madridista se asegura el concurso del Balón de Oro hasta días antes de cumplir los 36 años y pone fin a todos esos rumores que apuntaban a una presunta salida del centrocampista de la entidad madridista el próximo verano, posibilidad que nunca estuvo en la mente del jugador pese a lo mucho que se habló del deseo del Inter de fichar a Modric. Nada de nada, seguirá vinculado al que ya es el equipo de su vida.

El croata llegó al Real Madrid de la mano de José Mourinho en el verano de 2012, en lo que fue un empeño personal del entonces técnico del equipo madridista y tras muchos días de intensas y duras negociaciones con Daniel Levy, presidente del Tottenham. Le costó entrar en la dinámica del equipo blanco, pero en su segunda temporada se convirtió en el faro del juego madridista, pasando a ser imprescindible. Así ha sido desde entonces y hoy todavía es el líder del juego del equipo, lo que ha invitado al Madrid a seguir apostando por él y a ampliarle el contrato.

Luka Modric gana el Balón de Oro 2018 por delante de Cristiano Ronaldo y Griezmann

REFERENCIA BLANCA

La pasada temporada fue, sin duda, la del espaldarazo y la del reconocimiento definitivo del juego de Luka Modric a nivel internacional, recibiendo todo tipo de halagos y premios. Todos fueron para el croata, algo que no sentó muy bien a su excompañero Cristiano Ronaldo. Desde el Balón de Oro, pasando por el The Best de la FIFA, el mejor de la UEFA o el del Mundial, todos los galardones fueron para Modric, quedándose a un paso de levantar la Copa del Mundo con Croacia en la cita del pasado verano en Rusia.

Los dirigentes madridista han entendido lo que representa y la importancia de Modric en el actual Real Madrid y por ello han decidido redactar un nuevo contrato que, además, tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de julio. El croata es el termómetro del equipo de Solari, tal y como quedó de manifiesto con su ausencia del partido ante el Girona. Sin él sobre el terreno de juego, el equipo desapareció en la segunda mitad, terminando por perder el partido.

Florentino Pérez: “Luka Modric representa el talento y los valores del Real Madrid”

La mejoría del juego blanco experimentada en el último mes, ha coincidido con la aparición del mejor Modric de la temporada. El centrocampista pagó la ausencia de descanso y de trabajo durante la pretemporada, mostrándose lejos de su mejor nivel hasta los últimos días de 2018, en los que empezó a recordar al acaparador de premios de meses antes.

MADRIDISTA DE POR VIDA

Modric pasa a ser de los jugadores mejores reconocidos en función de su importancia dentro del grupo, tanto lejos como dentro del terreno de juego. Es más, desde el propio club se le considera vital en los éxitos logrados y todavía recuerdan esa temporada en la que las lesiones le persiguieron y que terminó con el Real Madrid en blanco a excepción del Mundial de clubes con Carlo Ancelotti en el banquillo.

El italiano, de hecho, se lo quiso llevar al lBayern, pero la prioridad total y absoluta del croata siempre ha sido el Real Madrid, equipo en el que podrá firmar sus últimos años en la élite. Y es que Modric está identificado al pleno con el equipo, el club y la cuidad de Madrid.

Modric compartió su Balón de Oro con el Bernabéu

Lo más normal es que éste sea el último contrato de Modric con el Madrid, ya que lo finalizará con 36, pero todo dependerá de su rendimiento. El sueño del croata y del Madrid es que el jugador se retire como profesional en el Santiago Bernabéu.

Esta nota originalmente se publicó en Marca