En las últimas semanas, el costo de la gasolina se ha incrementado en al menos dos estados, Veracruz y Guanajuato, lo que ha afectado no sólo las ventas en algunas gasolineras, sino también las ganancias de prestadores de servicios y el gasto de la ciudadanía en general.

Veracruz, es uno de los estados en donde el precio de la gasolina es menor por la cercanía con los puntos de distribución, sin embargo, el incremento también ha sido notable.

“Los últimos 15 días ha habido un incremento sustancial sobre los 60 o 70 centavos dependiendo la gasolinera que uno utilice para cargar. A duras penas y alcanzamos a salir con el día a día”, comentó Eduardo Baños, taxista veracruzano.

En tanto, el despachador Víctor Ortiz afirmó que las ventas han caído ‘notoriamente’ y que el costo de los combustibles se ha incrementado ‘bastante’ en los últimos días, lo que ha provocado el descontento de los automovilistas quienes se cuestionan “hasta cuándo va a parar y que de qué modo se puede frenar esto”.

“Es que ha subido demasiado últimamente, ahorita parece que está en 18.79, otros a 19, hay mucha diferencia en varias gasolineras y hay que andar buscando gasolinera un poquito más económica”, comentó Pedro Torres Herrera, taxista de Veracruz.

Las consecuencias han llevado al gremio de los taxistas a tomar ciertas medidas, como conducir sin aire acondicionado para bajar el consumo de combustible, a pesar de las altas temperaturas de la región.

“La verdad sí nos da en la torre, lo había bajado a 17.10, la semana pasada a 17.60 ahorita a 18.35, subió un peso, realmente si antes trabajaba doce horas ahora trabajo 14 horas y para llevar dinero a mi casa ya no me da, ya no es negocio, esto realmente está mal”, expuso el taxista Gavalier Flores.

La Comisión Reguladora de Energía reporta un incremento de 59 centavos en el costo del combustible, en promedio, sin embargo, la cifra exacta varía en cada región del país.

GUANAJUATO REPORTA AUMENTO DE UN PESO POR LITRO

Automovilistas en el estado de Guanajuato han resentido el aumento en el precio de la gasolina.

En un mes el incremento fue de poco más de un peso por litro.

“Pues ya subió otra vez alrededor de un peso el litro, si no me equivoco. Esto afecta la economía, genera más gasto, menos gasolina y menos dinero”, dijo Alejandro Bataglia, automovilista.

Durante el desabasto la gasolina Magna se cotizaba en 19.55, mientras que en la actualidad pasó a 20.87

“No sé qué vaya a pasar con esto. Uno esperaba un buen cambio, que viniera a mejorar nuestra economía, pero está pasando todo lo contrario”, consideró Hugo Frausto, automovilista.

La gasolina Premium tuvo una variación similar, pues en un mes subió de 21.06 a 21.72

“Sí se incrementó un poquito, lo que pasa es que también ahorita está subiendo y bajando, baja algunos centavos y luego vuelve a subir, está variando”, dijo Braulio Gaona, despachador gasolina.

Esto para los automovilistas ha representado un golpe significativo a su economía, sobre todo aquellos que dependen de este producto para sus labores cotidianas

En Guanajuato, la crisis de desabasto terminó la semana pasada, sin embargo, las malas noticias para los automovilistas ahora se relacionan con el precio del producto.

Hasta ahora, los consumidores no se explican por qué se dio este aumento ya que según autoridades del gobierno federal, el precio del combustible aumentaría sólo de acuerdo a la inflación.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior